Desmantelan una plantación con mil plantas de marihuana en Madrid tras la denuncia de un vigilante agredido

La Policía Nacional ha desmantelado una plantación de marihuana en el interior de una nave industrial en el distrito madrileño de Usera tras recibir la denuncia de uno de los empleados encargados de vigilar el cultivo, quien manifestó haber sufrido amenazas y agresiones por parte de sus compañeros de trabajo. Los hechos se desencadenaron el pasado 17 de junio, momento en que los agentes recibieron una alerta sobre un varón que aseguraba ser víctima de malos tratos en su entorno laboral.

Durante la entrevista policial, el afectado relató que se había trasladado recientemente a España con el propósito específico de trabajar en el cuidado y la seguridad de dicha plantación de cannabis. Asimismo, esta persona facilitó a las autoridades una grabación de vídeo del interior de las instalaciones industriales en la que se constataba la presencia del cultivo ilícito, y denunció que él era el único que pernoctaba en el lugar, mientras que el resto de los implicados acudía de forma intermitente solo para realizar labores de mantenimiento.

Tras verificar la veracidad del testimonio del denunciante, la Policía Nacional organizó un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones de la nave que permitió la localización y control de cuatro individuos en el exterior, identificados como los compañeros de trabajo señalados por la víctima.

A continuación, los agentes procedieron a efectuar la entrada y el registro oficial de la propiedad, donde incautaron cerca de un millar de plantas de marihuana y neutralizaron una compleja infraestructura diseñada para el cultivo en modalidad interior o indoor. La operación policial culminó con la detención de un total de cinco varones, quienes pasaron a disposición de la autoridad judicial competente como presuntos responsables de un delito contra la salud pública.