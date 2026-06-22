Detenido por agredir sexualmente a su hermano de tres años y contagiarle una ETS

La Policía Nacional ha detenido en Palma de Mallorca a un joven de 20 años acusado de maltratar y agredir sexualmente a su hermano, un menor de tan solo tres años de edad. Tras ser trasladado a un centro hospitalario, las pruebas médicas confirmaron además que el pequeño se encuentra contagiado de una enfermedad de transmisión sexual (ETS).

La alerta saltó en la guardería

Los hechos comenzaron a ver la luz hace aproximadamente dos semanas. Fue el propio menor quien, en su escuela infantil, logró verbalizar y explicar a los trabajadores del centro los tocamientos y las conductas violentas que estaba sufriendo en el ámbito familiar, ha adelantado el diario Última Hora y Europa Press.

Ante la gravedad del relato, los empleados del centro se pusieron en contacto de inmediato con el padre de la víctima, que está separado de la madre y no mantiene ningún vínculo de paternidad con el agresor.

Confirmación médica y detención

El progenitor acudió rápidamente al Hospital Universitario de Son Espases, donde los exámenes médicos confirmaron que el niño presentaba lesiones compatibles con el maltrato físico y, además, dio positivo en una enfermedad venérea. Tras conocer el informe médico, el padre interpuso una denuncia.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación. Tras intentar contactar sin éxito con la madre, los agentes citaron al sospechoso. El joven de 20 años se personó en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía el pasado 9 de junio, momento en el que se procedió a su arresto como presunto autor de los delitos de agresión sexual y malos tratos.

El detenido, que negó rotundamente la autoría de los hechos durante su declaración, ha comparecido ante la autoridad judicial. El juez ha decretado su puesta en libertad provisional, imponiéndole como medida cautelar una orden de alejamiento de 200 metros respecto de su hermano menor.