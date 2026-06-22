Absuelven al cigarrón que fue juzgado por propinar un latigazo a una embarazada

El Tribunal de Instancia de Verín ha absuelto al joven estudiante acusado de un delito leve de lesiones por un latigazo a una mujer embarazada durante la celebración del Carnaval de 2025. La titular del juzgado determinó que la falta de testigos imparciales y las dudas insalvables sobre la identidad del agresor impiden quebrar el derecho sagrado a la presunción de inocencia, pese a la gravedad de los hechos denunciados.

El triunfo de la presunción de inocencia frente a la falta de pruebas

El fallo judicial considera probado que el 4 de marzo de 2025 una persona disfrazada de cigarrón golpeó por la espalda a la denunciante, embarazada, en una plaza de Verín. La víctima recibió un impacto con la fusta (zamarra) que requirió siete días de curación.

Sin embargo, la magistrada subraya que la autoría material imputada al joven universitario no ha sido acreditada, dado que el anonimato del traje tradicional impedía una designación inequívoca. El Ministerio Fiscal solicitó la absolución ante la falta de pruebas.

Un relato familiar insuficiente para condenar

La denunciante aportó solo testimonios de su entorno familiar, sin lograr que ningún testigo neutral ratificara la versión de los hechos.

Varapalo judicial a la impunidad festiva

Pese a la absolución, la jueza destacó que "el contexto de fiesta no puede amparar excesos que nadie está obligado a tolerar" . El caso, que fue reabierto tras un archivo inicial por la Audiencia Provincial de Orense , cierra este capítulo en primera instancia. La denunciante puede interponer recurso de apelación.