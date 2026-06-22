Encontrado un peligroso mena fugado tras agredir a la Policía y dar una paliza a un joven en Zaragoza

La Policía Nacional ha encontrado a un joven marroquí de 17 años que se dio a la fuga el pasado 11 de junio después de liderar una brutal paliza grupal junto a otros MENA, en la que la víctima era otro joven del centro de menores en el que residían en Zaragoza. Esta persona ha sido hallada en la ciudad de Vitoria y todavía aguarda para ser devuelto a Aragón, que todavía tiene su tutela.

La brutal paliza al joven residente del centro de menores acabó con la víctima ingresado en el hospital tras ser golpeado a base de patadas y objetos contundentes. El parte médico reflejó una serie de lesiones en la cara, cuello, cuero cabelludo, espalda y codo. Un episodio para el que fueron necesarias varias dotaciones policiales.

Personación del Gobierno aragonés en la causa

Este suceso se investigará en los juzgados, donde el Gobierno de Aragón, que preside el popular Jorge Azcón junto con VOX, ha denunciado la agresión para personarse en las acciones penales que se deriven de esos hechos. El actual vicepresidente aragonés, Alejandro Nolasco, también consejero de Bienestar Social y Familia, solicitó entonces el traslado del menor a un centro distinto para evitar que volviera a actuar con sus cómplices contra otros menores en acogida. Y en el momento de ser trasladado, agredió a un agente.

Nolasco ha asegurado que "es inaudito que un MENA de este perfil vuelva a estar en un centro de menores de régimen abierto en vez de estar encerrado en un reformatorio".