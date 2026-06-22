Muere un marroquí electrocutado al intentar robar cobre en una torreta eléctrica de Almería

Un hombre de unos 30 años y de nacionalidad marroquí ha fallecido durante la madrugada de este viernes tras sufrir una descarga eléctrica mortal cuando, presuntamente, intentaba sustraer cable de cobre de una torreta de alta tensión situada en la barriada de La Juaida, en el municipio almeriense de Viator.

El suceso se produjo en el Camino del Marchal, poco antes de la una de la madrugada, cuando varios testigos alertaron al Servicio de Emergencias 112 Andalucía de que una persona había recibido una fuerte descarga eléctrica mientras se encontraba en una instalación eléctrica.

La llamada de alerta, registrada en torno a las 00:59 horas, movilizó de inmediato a un amplio dispositivo de emergencias compuesto por efectivos de Bomberos del Consorcio del Poniente, Policía Nacional, Policía Local de Viator, Protección Civil y sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.

A su llegada, los bomberos tuvieron que emplear una escala para acceder a la estructura metálica donde se encontraba el hombre. Una vez rescatado, los servicios sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento en el lugar debido a la gravedad de la descarga.

Intento de robo de cobre como principal hipótesis

Según fuentes próximas al caso, la víctima habría accedido a la torreta con la intención de sustraer cable de cobre, una práctica delictiva que se ha convertido en un problema recurrente en distintas zonas del país por su impacto en infraestructuras eléctricas.

Las mismas fuentes apuntan además a que el fallecido ya había sido sorprendido días antes realizando acciones similares en la misma zona, lo que refuerza la principal hipótesis de la investigación. Tras el suceso, técnicos de la compañía eléctrica Endesa fueron avisados para asegurar la instalación y evitar nuevos riesgos en la zona afectada.

La investigación sigue abierta

La Policía Nacional ha asumido la investigación para esclarecer con exactitud las circunstancias del suceso y confirmar todos los detalles del accidente mortal.

El caso se suma a otros incidentes similares relacionados con el robo de cobre, una actividad ilegal que preocupa especialmente a las fuerzas de seguridad por los daños que genera en redes eléctricas, infraestructuras críticas y sistemas de suministro.