Detenido por robar cadáveres de cementerios para comerse sus restos

Un hombre de 30 años ha sido detenido en Budapest tras ser acusado de profanar cadáveres, almacenar restos humanos en su domicilio e incluso utilizarlos para elaborar comida, según ha informado este martes la policía húngara. El arrestado trabajaba en un hospital de la capital y, de acuerdo con la investigación, también obtenía restos de cementerios abandonados de Hungría y Eslovaquia.

Según recoge EFE, la investigación comenzó después de que las autoridades recibieran informaciones que apuntaban a que un empleado de un hospital de Budapest guardaba restos de cuerpos humanos en su vivienda. A partir de esas sospechas, la policía inició las pesquisas que culminaron con su detención la pasada semana.

El arresto se produjo en su domicilio, situado en una de las zonas más acomodadas de la capital húngara. Durante el registro, los agentes localizaron una macabra colección compuesta por restos humanos de distinta naturaleza.

Hallazgo en la vivienda

Entre el material hallado figuraban un rostro humano, piel de la cara, huesos, restos de una pierna, un cerebro, una mano y varios cráneos. Además, los agentes encontraron un corazón conservado en un frasco. La policía ha precisado que este último elemento continúa siendo analizado para determinar si pertenece a un humano o a un animal.

Según la información facilitada por la policía y recogida por EFE, el detenido reconoció que siente una especial atracción por las partes del cuerpo humano. También admitió ante los investigadores que parte de los restos procedían de cadáveres desenterrados en cementerios abandonados.

Confesión del detenido

Asimismo, el sospechoso confesó que utilizaba algunos de esos restos para preparar comida. "Los restos humanos le han servido para preparar y comer diferentes platos", señalaron las autoridades en su comunicado.

La policía ha detallado además que el hombre hablaba abiertamente con familiares y amigos sobre su colección de restos humanos. El detenido está siendo investigado como sospechoso de un delito de profanación de cadáveres.

En el marco de la operación, las autoridades también han incautado su vehículo y diverso material electrónico, entre ellos un ordenador, varios portátiles, tabletas, teléfonos móviles y tarjetas SIM y de datos.