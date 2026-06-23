Detenido un magrebí por agresión sexual tras dar una paliza a una joven en Málaga que rechazó sus besos

Una joven de unos 20 años ha resultado herida tras sufrir una agresión de madrugada en el centro de Málaga. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de origen magrebí de 32 años como presunto autor de los delitos de lesiones y agresión sexual después de que atacara a la víctima cuando esta rechazó sus intentos de abrazarla y besarla a la salida de una discoteca.

Según la Policía Nacional, los hechos tuvieron lugar sobre las 7:15 horas del pasado 6 de junio en el entorno de las calles Comedias y Nosquera, una zona de ocio del centro de la capital malagueña. La investigación apunta a que dos jóvenes, ambas de aproximadamente 20 años, acababan de abandonar una sala de fiestas cuando advirtieron la presencia de dos hombres que caminaban tras ellas. En un primer momento, las jóvenes pensaron que podían intentar sustraerles sus teléfonos móviles, por lo que trataron de alejarse.

Según la información disponible, uno de los hombres se aproximó entonces a una de las jóvenes con insistencia. Presuntamente intentó abrazarla y besarla y, según las fuentes disponibles, la víctima rechazó ese acercamiento de forma inequívoca.

La Policía sostiene que el detenido comenzó a golpear a la joven mediante puñetazos y patadas, una agresión que provocó que la víctima acabara cayendo al suelo. La joven perdió el conocimiento durante el ataque. Los investigadores mantienen que el agresor continuó golpeándola cuando ya se encontraba tendida en el suelo.

La acompañante de la víctima presenció toda la escena y posteriormente tuvo que recibir asistencia sanitaria debido a una crisis de ansiedad derivada de lo ocurrido. Los servicios de emergencia acudieron al lugar tras recibir el aviso y atendieron a la joven herida. Más tarde, fue trasladada a un hospital de Málaga para someterse a una evaluación médica completa y determinar el alcance de las lesiones sufridas.

La intervención de un testigo

La actuación de un viandante resultó determinante para frenar la agresión. Un joven que pasaba por la zona observó lo que estaba ocurriendo y decidió intervenir. El testigo se enfrentó al presunto agresor con el objetivo de impedir que continuara golpeando a la víctima. Tras el enfrentamiento, el sospechoso y su acompañante abandonaron el lugar antes de la llegada de los agentes.

La descripción que aportó el testigo permitió a los agentes iniciar una búsqueda inmediata por las calles próximas al lugar de los hechos. Pocos minutos después, la Policía Nacional localizó al principal sospechoso en las inmediaciones y procedió a su detención. El hombre arrestado tiene 32 años y ha sido puesto a disposición policial como presunto responsable de un delito de lesiones y otro de agresión sexual.

La investigación continúa abierta para esclarecer todos los extremos de lo sucedido y determinar con precisión el papel desempeñado por el acompañante del presunto agresor. Por el momento, los investigadores tratan de aclarar cuál fue su grado de participación y si pudo tener algún tipo de responsabilidad penal relacionada con la agresión.