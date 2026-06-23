"Me dolió y le empujé": el infierno de una niña de seis años violada por su padre

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares acoge desde la semana pasada el juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente de forma reiterada a su propia hija. Los episodios se habrían producido en el domicilio familiar ubicado en Mallorca, en un periodo comprendido entre los años 2020 y 2023, una etapa en la que la pequeña contaba con apenas entre seis y nueve años de edad.

Durante la sesión celebrada este martes, el tribunal ha procedido a la reproducción de la prueba preconstituida, consistente en la exploración a la menor. En esta declaración judicial, la niña ofreció un crudo relato de las agresiones que padecía. Según sus propias palabras, el padre le hacía "cosas de mayores" aprovechando los momentos en los que se quedaban completamente solos en la vivienda.

El descubrimiento de estos hechos fue posible gracias a que la víctima, en su inocencia, confesó lo sucedido a una conocida de mayor edad. Fue esta persona del entorno quien, tras escuchar los episodios que describía la niña, le advirtió de que aquello que su progenitor estaba cometiendo constituía en realidad graves abusos sexuales.

"Me dolió y le empujé"

En concreto, rememoró una ocasión en la que, encontrándose ambos en el sofá de la casa, el hombre procedió a bajarle los pantalones para consumar la violación. La niña relató cómo trató de zafarse e impedir la agresión física: "Me dolió y le empujé", ha indicado durante su comparecencia grabada.

Ante la extrema gravedad de los hechos, el Ministerio Público ha sido contundente en sus peticiones. La Fiscalía solicita que el procesado sea condenado a una pena de 12 años de prisión como supuesto autor de un delito continuado de agresión sexual a una menor de 16 años. La petición incluye medidas adicionales para garantizar la seguridad de la víctima en el futuro.

De este modo, la acusación pública reclama también que se imponga al individuo la prohibición de acercarse o comunicarse con su hija por cualquier medio durante un periodo de 20 años. En concepto de responsabilidad civil, se exige el pago de una indemnización de 50.000 euros destinada a compensar los cuantiosos daños morales y psicológicos sufridos por la pequeña.