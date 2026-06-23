Siete heridos tras un atropello múltiple en una terraza de la localidad malagueña de Frigiliana

Un total de siete personas, entre las que se encuentran dos menores de edad, han resultado heridas en la tarde de este pasado lunes tras sufrir un atropello múltiple en la localidad malagueña de Frigiliana. El suceso ha provocado un notable sobresalto en este tranquilo y turístico municipio de la comarca de la Axarquía, aunque la rápida intervención de los servicios de emergencia ha permitido atender a los afectados con celeridad.

Los hechos se produjeron en torno a las 19:30 horas, un momento de gran afluencia en las calles de la población. Según ha informado el servicio de emergencias 112, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía, a esa hora comenzaron a recibirse numerosas llamadas de ciudadanos alertando de que un vehículo había perdido el control y había embestido a varias personas que se encontraban tranquilamente sentadas en la terraza de un bar ubicado en la calle San Sebastián, una de las vías principales del casco urbano.

De manera inmediata, la sala coordinadora del 112 activó un amplio dispositivo para atender la delicada situación. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron varias dotaciones del Centro de Emergencias Sanitarias, así como patrullas de la Policía Local. También se dio aviso a los efectivos del cuerpo de bomberos, aunque finalmente se descartó su intervención al comprobarse que ninguna persona había quedado atrapada bajo la carrocería del automóvil tras el severo impacto.

Los facultativos médicos desplazados a la zona confirmaron sobre el terreno que el aparatoso accidente había dejado un saldo de siete heridos de diversa consideración. El parte detallado de las víctimas incluye a dos menores, de cinco y catorce años de edad; tres mujeres de 45, 48 y 79 años; y dos varones de 44 y 77 años. La diversidad de edades de los afectados refleja cómo la trayectoria incontrolada del coche golpeó de forma indiscriminada contra las mesas ocupadas por clientes de distintas generaciones.

Tras una primera valoración y estabilización en el mismo lugar del suceso, los equipos sanitarios procedieron a la evacuación inmediata de los lesionados. Seis de ellos fueron trasladados en ambulancia a las urgencias del Hospital de la Axarquía para ser sometidos a exhaustivas pruebas diagnósticas que descarten lesiones internas o fracturas de gravedad. Por su parte, el menor de catorce años fue derivado directamente al Centro de Atención Primaria de la vecina localidad de Nerja, donde recibió asistencia por contusiones que, en principio, revestían un menor grado de preocupación.

En estos momentos, las diligencias pertinentes para esclarecer las causas exactas del siniestro están en manos de la Policía Local del municipio. Los agentes a cargo de la minuciosa investigación barajan como hipótesis principal que la conductora del turismo haya podido sufrir algún episodio médico o un desvanecimiento repentino mientras se encontraba al volante. Este problema de carácter sanitario habría provocado la pérdida de control de la máquina, derivando en el lamentable siniestro y descartándose en primera instancia otras posibles negligencias graves al volante.