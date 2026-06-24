Aparece el cuerpo de un hombre en los lodos de la ría de Sestao, en Vizcaya

Un cuerpo ha sido localizado a primera hora de este miércoles en una zona de marismas situada en la desembocadura del río Galindo, en Sestao (Vizcaya), según han confirmado fuentes del Departamento de Seguridad.

El aviso ha llegado a los agentes del País Vasco hacia las 6:25 horas, cuando se ha alertado de la presencia de un cadáver en un área de lodos y piedras junto a la ría. Tras recibir la comunicación, los servicios de emergencia se han desplazado hasta el lugar.

Han sido los bomberos quienes han recuperado el cuerpo del agua. Se trata de un varón de mediana edad, aunque por el momento no ha trascendido su identidad.

La Policía mantiene ahora abierta una investigación para identificar al fallecido y esclarecer las circunstancias de la muerte.