La policía investiga anuncios en Vinted que podrían ocultar una red de tráfico infantil: "9 años, blanca, virgen"

Una oleada de anuncios inquietantes en la plataforma de compraventa Vinted ha encendido las alarmas en redes sociales y ha puesto en marcha una investigación policial en Francia. Capturas de pantalla y vídeos compartidos por decenas de usuarios muestran publicaciones con precios desorbitados —en algunos casos de decenas de miles de euros— acompañadas de descripciones que incluyen referencias a edades, estaturas o características propias de menores.

El patrón que siguen estos anuncios ha contribuido a su rápida viralización. En ellos se ofertan supuestos artículos infantiles, como peluches o juguetes, pero con textos ambiguos o con referencias perturbadoras que han despertado sospechas entre los internautas. Algunas descripciones incluyen datos físicos o menciones que han sido interpretadas como posibles códigos encubiertos "9 años, 134 cm, femenino, blanca, virgen..." son algunas de las descripciones que se pueden ver en las publicaciones..

le trafic d’enfants qui se banalise de plus en plus sur les plateformes comme vinted c’est terrifiant pic.twitter.com/SdeLImyGvP — rifia (@7zff_) June 16, 2026

Ante el creciente revuelo, el medio Europe 1 ha confirmado que la policía francesa ya ha iniciado una investigación. Las autoridades han trasladado los anuncios al sistema PHAROS, el organismo nacional encargado de gestionar denuncias de contenido ilegal en internet, con el objetivo de esclarecer su origen y finalidad.

No es la primera vez que surgen sospechas similares en plataformas digitales. En 2020, Wayfair fue objeto de acusaciones por vender muebles con nombres propios a precios muy elevados, aunque las investigaciones posteriores descartaron cualquier actividad delictiva. Casos parecidos se han registrado en la plataforma de compraventa Etsy, donde anuncios extraños también generaron teorías que finalmente no se confirmaron, aunque fueron retirados por falta de fiabilidad.

Neues rabbit hole entdeckt… auf Vinted werden einfach Kinder verkauft wtf pic.twitter.com/QOKOmpprB9 — Aimy 🍓🥛 (@erdbeermilcher) June 23, 2026

A pesar de lo alarmante del contenido, por el momento no existen pruebas concluyentes que confirmen la existencia de una red de tráfico de menores detrás de estos anuncios. La investigación sigue abierta mientras las autoridades analizan miles de denuncias relacionadas con el caso. Las autoridades recomienda a los usuarios denunciar cualquier contenido sospechoso y evitar difundir información no verificada que pueda contribuir a la desinformación.