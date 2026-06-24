Muere la bebé británica que se ahogó en una piscina de Fuerteventura

La bebé de tan solo un año de edad, de nacionalidad británica, que permanecía ingresada tras sufrir un ahogamiento en un complejo turístico de Fuerteventura, ha fallecido finalmente. El suceso tuvo lugar el pasado 15 de junio, cuando la menor fue hallada flotando inconsciente en el agua de la piscina de la instalación vacacional, presentando signos evidentes de un ahogamiento de carácter grave.

Ante la gravedad de la situación, los servicios de emergencia activaron de inmediato el protocolo interinsular correspondiente. La paciente fue evacuada de urgencia a través de un helicóptero medicalizado desde Fuerteventura hasta la vecina isla de Gran Canaria. El objetivo de este traslado era que recibiera atención médica especializada de máximo nivel, dada su corta edad y la severidad de las lesiones ocasionadas.

Desde su llegada al centro sanitario grancanario, la niña quedó ingresada en la UCI pediátrica del Hospital Universitario Materno Infantil. Durante la última semana, el equipo médico ha tratado de estabilizar sus constantes vitales y revertir el daño provocado por el accidente. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos clínicos desplegados en las instalaciones del recinto hospitalario, no se ha podido salvar la vida de la menor.

La noticia del fallecimiento ha sido difundida públicamente por la plataforma ciudadana para la prevención de accidentes acuáticos Canarias, 1.500 km de Costa, que realiza una labor constante de concienciación en el archipiélago. A través de una comunicación oficial, esta entidad ha querido dejar patente su apoyo a los familiares de la víctima y recordar las normas básicas de seguridad que deben imperar en los espacios de baño.

El promotor de la citada plataforma y divulgador especializado en prevención de ahogamientos, Sebastián Quintana, ha expresado directamente sus condolencias. "Con profundo dolor enviamos nuestro pesar a sus padres y a toda la familia", ha declarado públicamente tras confirmarse la pérdida de la niña británica, en lo que supone un nuevo recordatorio sobre los peligros inherentes a los entornos acuáticos cuando hay menores implicados.

Asimismo, Quintana ha querido aprovechar este acontecimiento para lanzar una firme advertencia sobre la responsabilidad ineludible de los adultos encargados de la custodia. El experto comentó que resulta fundamental "recordar a madres y padres la necesidad de vigilar permanentemente a los pequeños y de meterse en el agua con ellos". Una distracción de escasos segundos es suficiente para que se produzca un accidente fatal, dado que a tan corta edad carecen de capacidad de reacción.

Diversos especialistas en seguridad subrayan que la prevención es la única herramienta eficaz para evitar fallecimientos en piscinas y zonas de costa. Mantener una supervisión visual ininterrumpida y situarse a una distancia que permita alcanzar al menor de forma inmediata son pautas elementales para garantizar el baño. Lo ocurrido en la isla canaria evidencia de nuevo que la atención continua resulta imprescindible para proteger a la infancia frente a imprudencias o descuidos puntuales.