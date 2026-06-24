Muere un hombre en Albacete tras incendiarse su coche y provocar un incendio forestal

Un accidente de tráfico con resultado mortal ha provocado este miércoles un incendio forestal entre los municipios albaceteños de Villavaliente y La Recueja, que ha alcanzado el nivel operativo 1. El siniestro se ha producido en la carretera AB-210, donde el vehículo implicado ha salido de la vía y ha terminado incendiado tras el impacto, lo que extendió posteriormente las llamas a la vegetación cercana.

El suceso ha tenido lugar sobre las 14:35 horas en el kilómetro 7 de la AB-210, según el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha. El turismo ha sufrido una salida de vía por causas que no han trascendido y, tras el impacto, se ha producido un incendio en el propio vehículo.

El conductor, un hombre cuya identidad no ha sido facilitada, ha quedado atrapado en el interior del coche. Los equipos de emergencia desplazados hasta el lugar no han podido reanimarlo.

Salida de vía de un vehículo en Villavaliente #Albacete, que motiva un incendio del mismo. El ocupante en el interior ha fallecido y el fuego se ha propagado a vegetación. #112clm Más información: https://t.co/reetqhniNR — 112 Castilla-La Mancha (@112clm) June 24, 2026

En la intervención han participado efectivos de bomberos del parque de Casas Ibáñez, un helicóptero medicalizado y personal sanitario de urgencias.

Los equipos sanitarios han trabajado en la zona tras el aviso del siniestro, pero han confirmado el fallecimiento del conductor en el mismo punto del accidente. La situación del vehículo, completamente afectado por el fuego, ha dificultado las labores de rescate.

La Guardia Civil también se ha desplazado hasta el lugar para regular el tráfico en la vía y colaborar en la investigación de lo ocurrido.

Nivel 1

Tras el incendio del vehículo, las llamas han alcanzado la vegetación próxima, lo que ha provocado la declaración del nivel operativo 1 por parte del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de Castilla-La Mancha.

Este nivel se activa cuando el incendio puede afectar a bienes forestales de cierta entidad o requiere el uso de medios extraordinarios para su control.

Despliegue de medios aéreos y terrestres

El Centro Operativo Regional de Incendios ha movilizado recursos para frenar la expansión del fuego. En total, trabajan en la zona seis medios y 26 personas.

Entre ellos se incluyen dos medios aéreos con dos efectivos y cuatro medios terrestres con 22 personas, según el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional.

Las labores se centran en evitar que el incendio avance por la masa vegetal afectada, en un contexto de altas temperaturas y riesgo elevado de propagación.

Además de los equipos de extinción, la Guardia Civil mantiene presencia en el área para asegurar el perímetro y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia. La intervención continúa activa mientras se controla el perímetro del incendio y se revisa la evolución del fuego.