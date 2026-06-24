Un menor pacta la violación de su novia para saldar una deuda por drogas en Valencia

La Audiencia Provincial ha condenado a doce años de cárcel a dos hombres que agredieron sexualmente a una joven en un descampado, después de que el novio de esta, menor de edad, pactara la violación para saldar el coste de la cocaína que acababan de comprar.

Los hechos, que se remontan a marzo de 2025, se han resuelto formalmente en la Sección Tercera de la Audiencia de Valencia tras un acuerdo de conformidad. Al reconocer plenamente el relato del fiscal, los dos adultos, de nacionalidad rumana y sin antecedentes penales, han reducido un año la petición inicial de la acusación, asegurándose la pena mínima para este tipo de delitos graves.

El calvario de la víctima comenzó la tarde del 20 de marzo, cuando se desplazó en furgoneta junto a su entonces pareja de 17 años y los dos procesados a comprar sustancias al barrio del Cabanyal. Tras varias horas deambulando, terminaron de madrugada en un descampado próximo a La Torre, un lugar "alejado de cualquier posible mirada ajena", según admitieron los propios implicados ante el tribunal.

Fue en ese punto donde se urdió la agresión. Sin el consentimiento de la joven y ante su total oposición, el novio de la denunciante "conminó a su propia pareja" a mantener relaciones sexuales con uno de los adultos, alegando que esa era la única manera de cubrir la deuda de la droga que este último había pagado.

Pese a la resistencia de la víctima, entre el menor y el otro procesado la obligaron mediante amenazas a quedarse en el interior del vehículo con el agresor material. Mientras se consumaba la violación, los otros dos integrantes del grupo se quedaron en el exterior vigilando los alrededores "para asegurar la impunidad de la agresión", detalla el escrito del Ministerio Fiscal. El pánico de la joven a ser golpeada por los tres varones anuló por completo cualquier posibilidad de defensa.

El laberinto legal del menor

El recorrido judicial de este caso contaba con un antecedente de peso ya que el juzgado de Menores ya había enjuiciado previamente al novio de la víctima por estos mismos hechos. En aquella ocasión, el tribunal de menores solo le impuso medidas por un delito de lesiones, sin condenarlo por la agresión sexual.

Aunque aquella sentencia no era vinculante para el tribunal de adultos, el relato de los hechos que allí se dieron por probados dejaba a los dos hombres en una posición difícil de defender en el juicio actual, lo que precipitó la confesión de ambos de cara a rebajar sus penas.

Además de los doce años de prisión, el tribunal ha impuesto a los dos condenados cinco años de libertad vigilada, la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante quince años y la inhabilitación para cualquier empleo relacionado con menores por un periodo de 17 años.

La causa ha salido adelante únicamente gracias a la firmeza de la Fiscalía, que se negó a retirar los cargos ni a discriminar responsabilidades entre el autor material y el vigilante, considerado cooperador necesario, ya que la víctima no se había personado como acusación particular ni llegó a reclamar ninguna indemnización económica.