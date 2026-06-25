Asalto a una mansión en Sitges para cazar a una mafia internacional

La Policía Nacional ha desarticulado una sofisticada estructura delictiva internacional que consiguió blanquear más de nueve millones de euros procedentes de estafas cometidas a través de internet. La operación policial, que se ha desarrollado a lo largo de dos años de intensas pesquisas, se ha saldado con la detención de nueve integrantes de la organización en la localidad barcelonesa de Sitges.

La investigación comenzó en Palma de Mallorca tras recibir dos alertas de la Fiscalía de Alemania. Las autoridades germanas advirtieron sobre una oleada de fraudes en la compraventa de diversos artículos en portales web, que abarcaban desde teléfonos móviles hasta maquinaria pesada de gran valor, como una excavadora. El dinero que abonaban las víctimas se desviaba inmediatamente a una cuenta vinculada a una supuesta compañía de alquiler de embarcaciones de recreo domiciliada en Baleares, una tapadera perfecta para simular cobros turísticos que esquivaban con facilidad los controles de blanqueo de capitales.

Los agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales de Palma descubrieron que la citada mercantil náutica era una simple empresa pantalla que carecía de oficinas, empleados o barcos. Su administrador formal resultó ser una persona indigente utilizada como testaferro. A partir de ese hallazgo, los investigadores tiraron del hilo hasta destapar una compleja red compuesta por 16 sociedades mercantiles y un total de 54 personas investigadas, la mayoría de ellas asentadas en la provincia de Barcelona.

Final de película

La fase final del operativo se ejecutó la pasada semana con el asalto a una lujosa mansión en Sitges, donde residía el cabecilla del grupo junto a su pareja. En el momento de la irrupción de la Unidad de Intervención Policial, el líder se encontraba reunido con sus principales colaboradores, lo que facilitó su captura inmediata. Paralelamente, los agentes arrestaron en la Ciudad Condal al asesor fiscal del entramado y a un lugarteniente clave en la estructura de lavado de dinero.

Durante los registros, los efectivos policiales, apoyados por guías caninos, se incautaron de importantes sumas de efectivo, media docena de lingotes de oro, joyas de alto valor y una colección de 18 relojes de alta gama. El grupo delictivo utilizaba hasta 26 plataformas web falsas de comercio electrónico para embaucar a sus víctimas, habiendo perjudicado a más de 3.500 ciudadanos, principalmente de nacionalidad alemana y belga, llegando a realizar desvíos de hasta 100.000 euros en un solo movimiento bancario.