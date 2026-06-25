Detenida por atacar con gas pimienta a dos peregrinos y agredir a agentes en el Camino de Santiago

La Guardia Civil ha detenido en Navarra a una mujer de nacionalidad italiana por un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad, después de un incidente registrado en el Camino de Santiago, en el tramo situado entre el Alto de Lepoeder y el Alto de Ibañeta.

Según ha informado la propia Guardia Civil, la actuación se inició tras recibir un aviso en el Centro Operativo de Servicios alertando de una supuesta agresión a dos peregrinos franceses. Varios caminantes comunicaron que ambos habrían sido atacados con un spray de gas pimienta por una mujer, si bien por el momento se desconocen las circunstancias exactas en las que se produjo el incidente.

Tras la alerta, una patrulla de la Oficina Móvil de Atención al Peregrino (OMAP) se desplazó hasta la zona para tratar de localizar a la presunta autora de los hechos. Los agentes encontraron una autocaravana estacionada en las inmediaciones del Camino, donde se hallaba la mujer ahora detenida.

Intervención de los agentes

Durante la intervención, siempre según fuentes de la Guardia Civil, la sospechosa se negó en repetidas ocasiones a identificarse y mantuvo una actitud agresiva con los agentes. Además de proferir insultos, la mujer habría llegado a abalanzarse sobre los efectivos, provocando lesiones a ambos guardias civiles.

Una vez reducida y detenida, los agentes llevaron a cabo un registro superficial de seguridad. En ese momento localizaron entre sus ropas una navaja tipo estilete oculta.

La investigación continúa abierta para aclarar lo sucedido y determinar con exactitud cómo se produjo la supuesta agresión denunciada por los peregrinos franceses. Las diligencias ya han sido remitidas a la autoridad judicial competente y la detenida pasará a disposición judicial.