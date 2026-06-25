Golpe al 'top manta' en Albacete: intervenidas más de 1.700 camisetas de fútbol

Agentes de la Guardia Civil han detenido a cinco vecinos de Aguas Nuevas, en la capital albaceteña, acusados de un delito contra la propiedad industrial, ya que se les ha intervenido en paquetes postales más de 1000 camisetas de fútbol de selecciones nacionales del Mundial y casi 400 equipaciones de fútbol falsificadas.

La Comandancia de la Guardia Civil de Albacete explica en un comunicado que en una inspección rutinaria de las mercancías en empresas de paquetería localizaron varios paquetes que, por sus características, infundieron sospechas de contener mercancía textil ilegal o falsificada que podría vulnerar los derechos de propiedad industrial de las mercantiles que fabrican los productos originales.

En la inspección de los paquetes se descubrieron 1.345 camisetas y 385 equipaciones completas de equipos de fútbol, todas ellas imitando ilícitamente una conocida marca deportiva, sin ningún tipo de documentación que acreditase su legítima procedencia.

La Guardia Civil ha detallado que la mercancía intervenida era adquirida por las personas investigadas, a través de internet, procedente del mercado asiático, a un coste muy por debajo del valor original del mercado.

Las camisetas estaban destinadas a ser distribuidas a otras personas, que acabarían poniéndolas en el mercado ilícito conocido popularmente como top manta, de forma que la comercialización de estas prendas falsificadas podría haber supuesto un fraude cercano a los 172.000 euros.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Albacete, en funciones de guardia, y la mercancía también ha quedado a disposición judicial.