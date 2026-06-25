Muere un hombre de 54 años tras ser golpeado por un caballo en Sevilla

Un hombre de 54 años ha fallecido este jueves por la mañana en una hacienda del municipio sevillano de La Rinconada tras ser golpeado por un caballo mientras realizaba tareas de cuidado de animales. El trabajador quedó atrapado tras el impacto y, pese a recibir primeros auxilios en el lugar, no pudo ser reanimado.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, la alerta se recibió sobre las 8:20 horas, cuando un ciudadano avisó de que un caballo había golpeado a un hombre en la finca. Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios y de seguridad tras la activación del protocolo de emergencias.

El aviso movilizó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, así como a la Guardia Civil, que se hizo cargo de las primeras diligencias en el entorno de la hacienda. También se notificó la situación al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo, al tratarse de un accidente ocurrido en el contexto de una actividad laboral.

Cómo se produjo el accidente

La víctima se encontraba trabajando en el cuidado de los animales cuando se bajó de un coche de caballos. En ese momento, uno de los caballos se desbocó y terminó arrollándolo, provocando que el hombre quedara atrapado en la zona del impacto.

Varias personas que se encontraban en la hacienda acudieron rápidamente a socorrerlo. Consiguieron liberarlo y le practicaron maniobras de primeros auxilios a la espera de la llegada de los servicios sanitarios. Sin embargo, las lesiones resultaron ser mortales y finalmente se certificó el fallecimiento en el lugar.

Intervención de los servicios de emergencia

Los sanitarios del 061 confirmaron el fallecimiento del trabajador tras llegar a la finca. La Guardia Civil se encargó de asegurar la zona y recabar información sobre lo ocurrido para la elaboración del atestado correspondiente.

El aviso a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales se realizó posteriormente como parte del procedimiento habitual en accidentes laborales mortales, con el objetivo de analizar las circunstancias en las que se produjo el suceso.

Tras el levantamiento del cuerpo, se prevé la continuación de las diligencias por parte de la autoridad judicial competente. La Guardia Civil ha asumido la investigación del caso para completar el informe sobre lo ocurrido en la hacienda de La Rinconada.