Tragedia en plena noche en San Sebastián: una mujer muere ahogada en la playa de Ondarreta

Una mujer de origen sudamericano ha fallecido ahogada en la noche de este miércoles en la playa de Ondarreta, en San Sebastián. Los servicios de emergencia desplazados hasta el lugar intentaron reanimarla durante varios minutos, aunque finalmente no pudieron salvar su vida.

Un grupo de bañistas perdió de vista a la víctima

El trágico suceso tuvo lugar alrededor de las 23:00 horas, cuando varias personas que se encontraban bañándose en la playa donostiarra alertaron de la desaparición de una mujer que formaba parte del grupo.

Según los testigos presenciales, tras varios momentos de incertidumbre una de las personas que estaba en el agua logró localizar a la víctima y sacarla hasta la orilla. Allí comenzaron inmediatamente las maniobras de reanimación mientras se daba aviso a los servicios de emergencia. La rápida actuación de los presentes permitió trasladar a la mujer a una zona segura del arenal antes de la llegada de los equipos sanitarios.

Los servicios sanitarios no pudieron salvarle la vida

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha confirmado que recibió una llamada de alerta sobre las 23:05 horas informando de una persona inconsciente en la playa de Ondarreta.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Ertzaintza, una patrulla de la Guardia Municipal de San Sebastián y una ambulancia medicalizada de Osakidetza. Los sanitarios continuaron con las labores de reanimación iniciadas por los bañistas, pero finalmente solo pudieron certificar el fallecimiento de la mujer. Fuentes consultadas apuntan a que la víctima tenía entre 37 y 40 años y era de origen sudamericano.

La Ertzaintza investiga las circunstancias del ahogamiento

Tras confirmarse la muerte, la Ertzaintza se hizo cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del suceso y determinar cómo se produjo el ahogamiento. El fallecimiento provocó escenas de gran consternación entre las personas que se encontraban en la playa y entre quienes participaron en las labores de rescate.

Una vez autorizadas las diligencias judiciales correspondientes, el cuerpo fue trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte. La tragedia ha causado una profunda conmoción en la capital guipuzcoana, donde la playa de Ondarreta es uno de los puntos más concurridos durante los meses de verano.