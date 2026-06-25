Un atracador muerto y un policía herido en un tiroteo a la salida de un banco

Un hombre ha fallecido y un policía ha resultado herido en un tiroteo que se ha producido este jueves en Puerto Serrano (Cádiz) cuando el fallecido trataba de robar un banco. El hombre ha abierto fuego al salir de la entidad bancaria al verse sorprendido por agentes de la Policía Local. El agente ha resultado también herido leve porque el impacto del proyectil ha impactado en su chaleco antibalas.

Según ha informado la Guardia Civil, los hechos se han producido en la mañana de este jueves, cuando el fallecido, de 57 años y con numerosos antecedentes, ha entrado en la entidad bancaria con una escopeta de cañones recortados con la intención de perpetrar el atraco. A la salida del banco se ha encontrado con una patrulla de la Policía Local, lo que ha hecho que el atracador abriera fuego contra ellos, siendo repelida la agresión por los agentes.

Así, el atracador resultó herido en el tren inferior y uno de los policías locales herido leve por impacto en su chaleco antibalas. Posteriormente, la Guardia Civil ha confirmado el fallecimiento del presunto atracador, así como que la Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz se ha hecho cargo de la investigación, de la que se va a decretar secreto de sumario.

Conocido en el pueblo

Después de lo sucedido, un portavoz de la Guardia Civil ha explicado en una entrevista en Canal Sur, que el hombre era conocido en el pueblo y que contaba con numerosos antecedentes. Además, ha añadido que después de haberse hecho con "una cantidad importante" de dinero, que aún se desconoce al no haber podido ser contabilizado, huyó del banco, topándose a la salida con una patrulla de la Policía Local, lo que hizo que, "sin pensárselo dos veces", le disparara a uno de los agentes, al que alcanzó en el torso.

A partir de ahí, según ha explicado la Guardia Civil, los agentes de la Policía Local hicieron uso de sus armas. En este sentido, ha indicado que el atracador disparó "al menos en tres ocasiones" en su intento de huida y en "una plaza llena de gente", al ser un horario donde había personas haciendo gestiones o desayunando en terrazas de bares.

Por su parte, dos de los disparos de los agentes impactaron en el cuerpo del atracador, "a priori en zonas no vitales", aunque finalmente a unos metros de donde se produjo el robo, junto al Ayuntamiento, terminó desplomándose, siendo atendido en los primeros auxilios por los propios agentes de la Policía Local. Finalmente, a pesar de la asistencia de los propios agentes el atracador terminó falleciendo.