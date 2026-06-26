Doce detenidos, siete de ellos menores, por dos agresiones homófobas en Palencia

La Policía Nacional ha detenido a 12 personas, entre ellas siete menores, y ha investigado a una más por dos agresiones homófobas a dos personas. Los detenidos captaron a sus víctimas a través de una aplicación de contactos y las citaron en un parque de Palencia, donde fueron brutalmente golpeadas, humilladas y vejadas el 13 y el 20 de septiembre de 2025.

Los supuestos autores de las agresiones están acusados de delitos de lesiones graves y trato degradante por motivación de odio, robo con violencia, daños, daños en vehículo y pertenencia a grupo criminal. El subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, ha comparecido ante los medios para ofrecer los detalles de la investigación.

Según ha explicado, se trata de dos casos distintos, pero con el mismo patrón y la participación de las mismas personas. En la primera agresión participaron 12 personas, de ellas siete menores en ese momento y que ahora son mayores de edad; en la segunda agresión intervinieron estas mismas personas y un adulto más. Todos los arrestados son de nacionalidad española y residentes en Palencia, sin antecedentes penales ni policiales.

Captadas por su orientación sexual

En los dos casos, las víctimas fueron contactadas a través de una aplicación de contactos y, al llegar al lugar de la cita, se encontraron con un hombre que actuaba como cebo y que las condujo hasta una zona más apartada donde las esperaba el resto del grupo.

Según la investigación, en el primer caso la víctima fue brutalmente golpeada, humillada y vejada durante un largo periodo de tiempo y los agresores llegaron a tratar de sustraerle el vehículo, robarle efectos personales y causarle daños.

En la segunda agresión, el procedimiento fue similar y en los dos casos "las agresiones y humillaciones se prolongaron durante mucho tiempo y las lesiones sufridas fueron de extrema gravedad", ha afirmado el subdelegado.

"No hablamos de una pelea, no hablamos de un altercado aislado. Hablamos de dos agresiones muy graves con víctimas previamente captadas por su orientación sexual, con actuaciones conjuntas de varias personas, con violencia física, con humillaciones prolongadas y con una motivación homófoba que, según los investigadores, quedó reflejada desde el inicio", ha añadido el subdelegado.

Emular contenidos de redes sociales

El subdelegado ha destacado que se trata de un grupo muy heterogéneo, sin ideología marcada, conectado por determinadas aficiones de ocio, pero sin una estructura ideológica definida ni una adscripción política concreta y marcada.

En este sentido, ha precisado que los propios investigados han explicado que actuaban emulando contenidos violentos que veían en redes sociales. "Esa explicación, naturalmente, no justifica nada, pero sí nos obliga a alertar sobre un riesgo real. Las redes sociales no pueden convertirse en una escuela de violencia, de odio, de humillación al diferente", ha afirmado.

También ha querido dejar un mensaje claro frente a quienes ejercen cualquier tipo de violencia motivada por el odio, asegurando que esta violencia tiene respuesta, se investiga, se persigue, se esclarece y se pone a disposición de la justicia.

"Quien crea que puede agredir, humillar o perseguir a otra persona por ser distinta, se equivoca", ha concluido el subdelegado del Gobierno, que también ha agradecido la colaboración ciudadana, que ha sido fundamental para el desarrollo de la investigación.