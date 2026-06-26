Muere una interna de un centro para personas con discapacidad en Lugo tras ser agredida por otra residente

Una usuaria de un centro para personas con discapacidad situado en el municipio de Bóveda (Lugo) ha fallecido tras haber sido víctima de una agresión por parte de otra interna de las mismas instalaciones, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil.

Los hechos se desencadenaron el pasado domingo, momento en el que se produjo un altercado entre ambas residentes. A consecuencia del enfrentamiento, una de las mujeres sufrió heridas de gravedad y tuvo que ser evacuada de urgencia a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Aunque en un primer momento el incidente fue catalogado por las autoridades y el centro como una agresión física entre internas, el fallecimiento posterior de la víctima en el hospital ha dado un vuelco al caso. La Guardia Civil ha redirigido las diligencias y actualmente instruye la investigación bajo la tipificación de un presunto delito de homicidio.

El caso ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente con el fin de esclarecer las circunstancias exactas de la agresión y determinar el grado de responsabilidad de la presunta agresora.