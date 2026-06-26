Piden 29 años de cárcel para un hombre que empotró su coche contra un bar en La Coruña

La Fiscalía solicita 29 años y tres meses de cárcel para el hombre que empotró su coche en un bar en La Coruña y causó varios heridos y daños materiales en agosto de 2024.

Según ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG), el juicio comenzará el martes en la sección segunda de la Audiencia Provincial de La Coruña.

El Ministerio Público pide 29 años y tres meses de prisión por un delito de conducción con manifiesto desprecio por la vida de los demás, delito leve de lesiones y cinco delitos de homicidio en grado de tentativa.

Según el relato del fiscal, los hechos ocurrieron en la noche del 10 de agosto de 2024, cuando el acusado, al volante de un coche, decidió intervenir en la pelea entre una pareja en una terraza y, con las luces apagadas y a gran velocidad, empotró su coche.

A continuación, el procesado se bajó del vehículo y agredió al hombre de la pareja, momento en el que varios clientes se metieron para separarlos y cinco personas le reprocharon lo ocurrido.

El fiscal apunta que entonces el hombre volvió a meterse en el coche y, "con la clara e inequívoca intención de atropellarlas", aceleró contra esas personas e introdujo el coche en el local, causando múltiples daños materiales.

Después se dio a la fuga, pero fue detenido e ingresó en prisión al día siguiente.