Agreden y acosan a un hombre en Vitoria por llevar una camiseta de la selección española

La intolerancia contra los símbolos nacionales ha vuelto a protagonizar un lamentable episodio en el País Vasco. La policía vasca se encuentra investigando a tres jóvenes en Vitoria por presuntos delitos de lesiones leves, coacciones y un delito de odio, después de que agredieran y acosaran a un hombre por llevar una camiseta de la selección española de fútbol.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este fin de semana en el recinto festivo de Aranbizkarra, un conocido barrio de la capital alavesa. Según han informado fuentes del Departamento de Seguridad, los agentes autonómicos tuvieron que intervenir de urgencia cuando la víctima denunció haber sido objeto de un ataque físico y verbal por parte de un grupo de radicales que le exigían, de forma violenta, que se despojara de la camiseta.

El relato del agredido pone de manifiesto el clima de coacción que aún persiste en ciertos entornos festivos y espacios públicos del País Vasco. El hombre se encontraba disfrutando pacíficamente de las celebraciones populares cuando, de manera repentina, fue rodeado por la turba. Los asaltantes comenzaron a empujarle e intimidarle, profiriendo graves amenazas contra él para que se quitara la prenda deportiva, en un claro intento de amedrentar cualquier expresión pública de afecto hacia España.

Afortunadamente, la víctima logró zafarse del acoso y avisar rápidamente a las autoridades. Las patrullas desplazadas al lugar de los hechos consiguieron identificar a tres de los presuntos implicados en este ataque hispanófobo. Se trata de tres varones de 22, 30 y 32 años de edad, contra quienes ya se han abierto las correspondientes diligencias penales. A estos individuos se les imputan inicialmente los delitos de lesiones leves y coacciones, además de un agravante fundamental: el delito de odio. Este tipo penal subraya la gravedad de una agresión motivada exclusivamente por la animadversión hacia la nación y sus símbolos.

Desde Libertad Digital hemos denunciado reiteradamente cómo el nacionalismo más radical trata de imponer su ley del silencio en las calles, vulnerando el derecho de cualquier ciudadano a vestir los colores de su país sin temer por su integridad física. El suceso de Vitoria demuestra que la batalla por la libertad y la defensa del Estado de Derecho sigue siendo una tarea ineludible. Pasear con la selección española de fútbol no debería ser considerado un acto de valentía, sino el ejercicio normal de la convivencia democrática frente a la barbarie sectaria.