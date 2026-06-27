Buscan a un niño de 10 años desaparecido en el río Pisuerga a su paso por Valladolid

Un amplio operativo de emergencias trabaja desde la noche de este sábado para localizar a un menor de diez años desaparecido en la conocida Playa de Las Moreras, un área ribereña de la capital vallisoletana. En concreto, el foco de la búsqueda se centra en el entorno de las ruinas de las antiguas aceñas del caudal, un enclave situado sobre el propio lecho fluvial que reviste gran dificultad para las labores de rastreo debido a las corrientes y a la orografía del lugar.

Según ha informado de manera oficial el Servicio de Emergencias Sanitarias de Castilla y León 1-1-2, la voz de alarma se dio a las 21:15. A partir de ese instante, se activaron todos los protocolos de respuesta inmediata. El despliegue sobre el terreno está dirigido por el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil, entidad encargada de canalizar los esfuerzos de las distintas unidades movilizadas para garantizar la eficacia organizativa en los momentos iniciales.

Dada la naturaleza acuática y lo abrupto del entorno de la desaparición, ha sido imprescindible la incorporación de la Asociación de Salvamento y Rescate de Castilla y León. Esta organización ha desplegado de urgencia a su unidad especializada en actividades subacuáticas. Los buceadores inspeccionan minuciosamente tanto el fondo como los remolinos generados en los restos arquitectónicos, un trabajo técnico profundamente condicionado por la visibilidad nocturna y las características hidrológicas de la cuenca.

Junto a los especialistas acuáticos, sobre la superficie y las riberas se encuentran trabajando de forma coordinada diversas dotaciones de los bomberos locales, así como efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local. Las patrullas aseguran el perímetro para evitar que el tránsito de viandantes entorpezca la labor de los equipos de intervención, al tiempo que recaban indicios y testimonios en las inmediaciones que puedan aportar algún detalle de interés sobre el suceso.

Asimismo, la Administración autonómica ha dispuesto de manera preventiva todos los recursos necesarios en el lugar a través de Emergencias Sanitarias-Sacyl, preparados para prestar asistencia médica ante cualquier eventualidad. Teniendo en cuenta la gravedad de la situación, se ha requerido de manera paralela la presencia del Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias. Estos profesionales están brindando un constante soporte emocional, contención y acompañamiento a los familiares del menor mientras continúan sin tregua las tareas de rastreo.