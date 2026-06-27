Retiran la custodia a una madre en Palma por maltratar y dar comida en mal estado a sus tres hijos

Un juzgado de Palma ha decidido retirar la custodia de tres menores a su madre, que fue detenida por, presuntamente, llevar a uno de sus hijos al médico con diversas lesiones que ella misma le habría causado, además de permitir que sus hermanos acudieran al colegio con ropa sucia, rota y alimentos en mal estado.

El caso comenzó a investigarse a mediados de mayo, cuando la Policía Nacional recibió un mandato judicial para esclarecer un posible episodio de malos tratos en el entorno familiar que afectaba a un menor de corta edad. Según fuentes policiales, el origen estaba en un informe médico emitido por el servicio de Pediatría de un hospital, donde se atendió al niño por la fractura de un hueso del brazo.

Durante la consulta, la madre explicó que la lesión se había producido en casa mientras el menor jugaba de forma "bruta" con uno de sus hermanos mayores. Sin embargo, los profesionales sanitarios detectaron otras señales preocupantes: el niño presentaba hematomas en los glúteos, así como erosiones y laceraciones en piernas y brazos. Ante estas evidencias, la madre aseguró que el menor se rascaba impulsivamente y que por ello se provocaba las heridas.

Las dudas de los médicos llevaron a activar el protocolo correspondiente, lo que dio paso a una investigación por parte del grupo UFAM de la Policía Nacional. Los agentes recabaron información del centro escolar, de Servicios Sociales y de los propios informes médicos. Todos coincidían en que las lesiones eran compatibles con episodios de malos tratos presuntamente infligidos por la madre.

Además, el centro educativo aportó datos alarmantes sobre el estado del resto de los hermanos, advirtiendo a los agentes de que mostraban comportamientos que encajaban con un cuidado "deficiente" por parte de la progenitora, lo que reforzó las sospechas y motivó la intervención de los Servicios Sociales. Tras reunir las pruebas, la Policía procedió este lunes a la detención de la mujer como presunta autora de delitos de malos tratos en el ámbito familiar y abandono de menores. Posteriormente, fue puesta a disposición judicial, que decretó la retirada de la custodia de los tres hijos.