"Todo lo que no se ha hecho" en 24 años para resolver el asesinato de Déborah Fernández

El crimen de Déborah Fernández sigue sin resolver 24 años después. De lo poco de lo que hay certeza es de que la estudiante de diseño –de 21 años– desapareció en Vigo el 30 de abril de 2002, la víspera de su cumpleaños, y fue hallada muerta en una cuneta a 40 kilómetros de distancia diez días después. A la joven, que salió a correr con una prima, se le perdió la pista cuando se dirigía de vuelta a casa. El caso conmocionó a los vecinos, que la buscaron incansablemente durante días. Su cadáver apareció desnudo, en un lugar que había sido rastreado previamente, con restos de semen de un desconocido en su interior.

El actual equipo legal de su familia, que cogió el caso en 2019, está convencido de que la escena en la que fue encontrado el cuerpo había sido fabricada ex profeso para exculpar al responsable. Estaba "perfectamente colocadita" con unas hojas "tapándole sus partes", señala el abogado Ramón Amoedo en declaraciones a Libertad Digital. Lo que fuese que le pasó a la chica, no ocurrió allí. Los exámenes forenses determinaron que la mujer murió el mismo día en que desapareció y durante 8 o 9 días estuvo protegida de la fauna salvaje, seguramente en el interior de un sótano o un arcón congelador.

Cuneta en la que se halló el cadáver de Déborah. Libertad Digital.

Desde el principio se apreciaron contradicciones en las declaraciones del entonces novio de Déborah, pero nunca fue detenido. Y, pese a los informes de la Policía en sentido contrario, el Juzgado de Instrucción número 2 de Tui archivó el caso en 2010 al entender que no había indicios criminales claros. En el primer escrito que el abogado Ramón Amoedo presenta en el juzgado para pedir la reapertura de la causa, el letrado resume "todas las omisiones, todo lo que no se ha hecho y todas las cosas chocantes que encontramos", explica durante la entrevista concedida a este periódico.

"Desde 2002 hasta 2019, no había pasado nadie por el juzgado a declarar, ni como imputado ni como testigos. Nadie", exclama el letrado. Al que era novio de Déborah en el momento de su desaparición, nos explica, "le sacan ADN y le llaman a declarar un día antes de que aparezca su cadáver en comisaría". Pensaban que era culpable, asegura Amoedo, pero –como el semen hallado en el cadáver no coincidía con el de la muestra– lo descartaron. "Fue absurdo. Al final, fue una prueba de descargo", indica. Él piensa que alguien introdujo aquel material genético, que resultó estar contaminado con restos biológicos femeninos de otra mujer, en la vagina de la joven.

Resulta difícil explicar de otra manera que las células reproductivas masculinas siguieran vivas después de tanto tiempo. "No tiene sentido que a una chica que desaparece la guarden durante diez días, la laven, la desnuden y, sin embargo, le dejen espermatozoides vivos dentro de la vagina y un preservativo con restos al lado", explica Amoedo. El abogado tampoco entiende que al entonces novio "le llamaran para declarar como testigo en el juzgado, la Policía hiciera un oficio diciendo que estaba en el extranjero –supuestamente trabajando en Argentina, aunque nunca se comprobó si era así– y ya luego nunca más".

Motivos para sospechar del novio

Aunque los investigadores le interrogan varias veces en Vigo como testigo, "el juzgado no tomó ni una sola declaración". Y eso que, más allá del hecho de que cuando desaparece alguien joven el principal sospechoso siempre es la pareja o expareja, en este caso había motivos para investigarle. Para empezar, la Policía pudo constatar que hubo pequeñas "broncas telefónicas" antes de que Déborah desapareciera y la chica había estado varios días sin conectar el teléfono después de la última. Es precisamente el 30 de abril cuando ella vuelve a encender su móvil.

Ese mismo día, recibe una llamada de su novio que queda registrada. En ese momento, la joven estaba depilándose en una peluquería. Vuelve a casa, se echa un rato y sale a caminar con su prima "como quedaban siempre". "Se encuentran, charlan y luego presuntamente Déborah vuelve a casa caminando", señala el abogado. Según los atestados policiales, hay dos personas que dicen que la ven cuando realizaba el trayecto de vuelta, entre las 20:45 y las 22:00 horas, a poco más de 200 metros de su destino. Aunque, dadas las circunstancias, el abogado duda de estos testimonios.

El misterio de los números borrados

A Amoedo le escama, entre otras tantas cosas, que no se hiciera ninguna gestión para comprobar si había alguna cámara de seguridad o de control de circulación que pudiera aportar pistas sobre lo que le sucedió a la joven en ese tramo. Tampoco se indagó en restaurantes y locales de la zona. Y no fue la única incongruencia de la investigación.

El juzgado pide las llamadas entrantes del teléfono de Déborah, tanto del fijo como del móvil. Primero las mandan mal, solo hasta el 20 de abril cuando la joven desapareció el día 30. Las vuelven a pedir y cuando mandan el listado "hay 28 espacios en blanco". "Es decir, 28 números que estaban borrados pero nadie se dio cuenta o preguntó por qué habían sido eliminados".

¿Qué pasó con el teléfono de Déborah?

Teléfono de Deborah. Libertad Digital.

Inicialmente, según la versión de la madre de Déborah, un policía se lleva el móvil de la joven para inspeccionarlo y un día más tarde se lo devuelve. Pero muchos meses después otros dos agentes se personan en la vivienda familiar, le piden el aparato, le quitan la tarjeta SIM delante la mujer, pero al final se llevan el terminal también.

Sin embargo, la Policía niega esa entrega hasta que en 2022 les llega "un oficio en el que dicen que haciendo limpieza en el sótano de Canillas en Madrid encuentran el teléfono móvil, pero sin la tarjeta SIM". El equipo legal de la familia ha pedido que se interrogase a los policías que presuntamente recogieron este móvil, pero no han accedido a la solicitud.

¿Y el ordenador de la joven?

Algo parecido pasó con el disco duro del ordenador de Déborah. En el acta de recogida se recoge que quedó destruido por unas inundaciones que hubo en Canillas. "Pero un año y medio después, un buen día presentan un acta de recogida del disco duro con unos metadatos de que este documento es reciente", nos explica Amoedo. El documento presentaba un número de un policía. "Hablamos con él y nos dice que él no hizo esa acta", añade.

"En cuanto lo tenemos, dijimos: hay que abrir este disco duro y ver lo que hay", señala. "Pedimos que se haga una pericia y la jueza dice que sí, pero que se hace en el juzgado por un equipo de la Guardia Civil". "Así que lo conectan y empieza a echar humo", exclama. "Lo mandan entonces a la unidad tecnológica de la Policía en Madrid, lo tienen allí seis meses aproximadamente, lo devuelven y dicen que no han conseguido acceder".

Le encargan entonces la pericia a Lazarus Technology -empresa que intervino en el caso de Diana Quer- y la conclusión es que el disco duro ha sido manipulado después de ser recogido en sede policial, entre la fecha en que se recoge y la fecha en la que se nos devuelve. "Todo es muy absurdo", exclama. De hecho, la chica desaparece en 2002 y el disco duro no lo llevan hasta 2006.

El coche que olía a podrido

Así pasó también con el coche del que fuera novio de Déborah. Un testigo alertó del fuerte olor a putrefacción que desprendía el vehículo del joven en 2002. El chico afirmó que se debía a que se había dejado olvidada en el interior una caja de langostinos y el asunto quedó ahí.

El coche no fue analizado en profundidad hasta muchos años después del asesinato de la joven. "Para entonces ya no quedaba nada: ni una fibra, ni un cabello, ni un solo resto biológico", señala el abogado. De hecho, "estaba tan absolutamente limpio que ni siquiera aparecieron restos biológicos del conductor habitual".