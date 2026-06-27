Tragedia en Tarragona: muere ahogada una mujer de 80 años en una playa sin vigilancia

Una anciana de 80 años ha perdido la vida este mediodía tras ahogarse mientras disfrutaba de un baño en la playa del Arquitecto, situada en el municipio tarraconense de La Ampolla. Según ha informado de manera oficial Protección Civil, el trágico desenlace se ha producido en una zona costera que, en el momento de los hechos, carecía de cualquier tipo de servicio de vigilancia y socorrismo, un factor de riesgo habitual en determinados puntos del litoral durante estas fechas.

El centro de emergencias recibió el primer aviso de alerta a las 13:12 horas. Fueron varios los testigos presentes en el lugar quienes comunicaron que habían logrado sacar del agua a una bañista en estado inconsciente. Los ciudadanos que se encontraban en el arenal fueron los primeros en asistir a la víctima tras percatarse de la extrema urgencia, lo que motivó que se activaran los protocolos de asistencia sanitaria para intentar revertir la crítica situación de la mujer.

Hasta el punto exacto del suceso se han movilizado con gran rapidez tres unidades terrestres del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Los facultativos desplazados han llevado a cabo diversas maniobras de reanimación cardiopulmonar en la misma arena de la playa. Sin embargo, pese a la persistencia de los esfuerzos, los profesionales sanitarios no han podido salvar la vida de la víctima, de nacionalidad española, confirmando su fallecimiento poco tiempo después en el lugar de los hechos.

De forma paralela, el dispositivo de intervención ha contado con el despliegue de cinco patrullas pertenecientes a los Mossos d'Esquadra. Los agentes de seguridad se han personado en el escenario del accidente para asegurar el perímetro, recabar testimonios de los bañistas presentes y hacerse cargo de las pertinentes diligencias judiciales que proceden cuando se certifica una muerte en estas circunstancias en el espacio público.

Con este fatídico episodio, el balance de ahogamientos experimenta un severo incremento. En total, ya son cinco las personas fallecidas en las playas catalanas desde que se iniciara de manera oficial la campaña de verano el pasado 15 de junio. Estas cifras reflejan una tendencia verdaderamente preocupante en el arranque de la temporada estival en la región, obligando a poner el foco en la prevención.

Entre los casos más dramáticos documentados en los últimos días en esta comunidad autónoma, destaca especialmente el suceso que sacudió a esta misma provincia. De las cinco víctimas contabilizadas, tres eran menores de edad, que perdieron la vida tras ahogarse en otra playa de Tarragona el viernes de la pasada semana. Ante esta incesante sucesión de ahogamientos mortales, las autoridades reiteran la importancia vital de acudir a zonas aptas para el baño que cuenten con la debida supervisión de profesionales del salvamento.