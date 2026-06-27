Tres detenidos en Zaragoza por una violación grupal a tres jóvenes, una de ellas menor de edad

Una agresión sexual múltiple en Zaragoza, que ha tenido como víctimas a tres jóvenes, incluyendo a una menor, ha generado una profunda consternación en la región. Los presuntos autores son tres jóvenes, uno de ellos también menor, vinculados al grupo violento Blue Demons, quienes ya han sido arrestados por las autoridades según ha trascendido a través de fuentes de la investigación.

Ante la gravedad de los hechos ocurridos en la capital aragonesa, el vicepresidente del Ejecutivo autonómico y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha reaccionado con firmeza ofreciendo todo el respaldo de la administración. Nolasco ha remarcado que los servicios sociales de la comunidad autónoma se encuentran "a disposición de estas tres jóvenes y sus familias", con el objetivo prioritario de "prestarles atención inmediata y apoyarlas judicialmente para que los culpables paguen con todo el peso de la ley".

En su intervención, el consejero ha querido marcar una postura clara frente a la gestión de la seguridad y la delincuencia, señalando el posicionamiento de su departamento: "Tenemos claro del lado de quién estamos: del lado de la ley y de las víctimas". En consecuencia, ha trasladado que "los que nos atacan por ello, hoy deberían pedir públicamente perdón y rectificar de inmediato".

Nolasco también ha arremetido contra los sectores que, a su juicio, intentan suavizar o esconder el trasfondo de estos delitos para no estigmatizar a ciertos colectivos. En un duro discurso, ha retado a que "quienes asquerosamente tratan de ocultar la realidad y nos culpan por destaparla, tengan el valor de plantarse ante esas tres jóvenes de Zaragoza, entre ellas una menor, y que les digan que no hay que vincular inmigración con delincuencia o que les digan que no hay que decir de dónde vienen quienes las han violado porque eso es criminalizar a la inmigración".

Finalmente, el vicepresidente aragonés ha concluido su comparecencia insistiendo en el impacto familiar de la agresión, afirmando que "esos mismos que ocultan la realidad, convirtiéndose en cómplices de esta inmigración violenta y criminal, se planten ante los padres de estas tres muchachas violadas y, si tienen cuajo, les suelten sus peroratas absurdas".