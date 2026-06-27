Un hombre resulta herido en un tiroteo en Barcelona tras una discusión

Un nuevo episodio de violencia armada ha alterado este sábado la tranquilidad en la ciudad de Barcelona. Un hombre ha resultado herido tras registrarse un tiroteo a plena luz del día en la vía pública, un suceso que ha desatado un importante despliegue policial para localizar al presunto autor de los disparos, que logró escapar del lugar de los hechos antes de que llegaran las autoridades.

Según han informado a la agencia EFE fuentes de la Policía autonómica catalana, los incidentes han tenido lugar alrededor de las 15:30 horas en la calle de Sas, situada en el conocido barrio del Bon Pastor. Las primeras pesquisas apuntan a que el enfrentamiento se originó por causas que los investigadores todavía tratan de esclarecer. De forma repentina, la discusión fue subiendo de tono hasta llegar a un punto crítico en el que la violencia verbal dio paso a un ataque directo.

En medio de la disputa en plena calle, los dos individuos implicados sacaron sendas armas de fuego de entre sus ropas y se dispararon mutuamente, lo que provocó de inmediato la alarma entre los vecinos y transeúntes que se encontraban en la zona a esa hora de la tarde. Como consecuencia del cruce de balas, uno de los participantes en la reyerta cayó al suelo con diversas heridas, lo que obligó a requerir la rápida presencia de las asistencias sanitarias.

Efectivos del Sistema de Emergencias Médicas acudieron al escenario del enfrentamiento para asistir a la víctima. Tras recibir las primeras atenciones sobre el asfalto, el herido fue evacuado de urgencia a un hospital cercano para ser tratado de los impactos de bala, aunque por el momento no ha trascendido un parte médico oficial sobre su pronóstico clínico ni la gravedad de las lesiones padecidas.

Mientras tanto, el segundo individuo involucrado en el tiroteo aprovechó la confusión inicial para abandonar la escena a la carrera. Los Mossos d'Esquadra han acordonado el perímetro para preservar pruebas esenciales y han activado un amplio dispositivo de búsqueda por los alrededores. Los agentes están recabando testimonios y revisando el entorno para identificar al prófugo y proceder a su inmediata detención, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y restaurar la legalidad quebrantada por este grave altercado callejero.