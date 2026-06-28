Una ballena de 10 metros aparece muerta en la costa de Tarragona

El cuerpo de una ballena muerta ha sido hallado este domingo en aguas de la playa de La Almadraba, en Vandellós y Hospitalet del Infante, en la provincia de Tarragona, según ha informado la Policía Local de la localidad.

🚩 Bandera vermella a la platja de l'Almadrava a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant per la presència d'un cetaci mort a la costa. 🚫 Prohibit el bany 🚫 — Protecció civil (@emergenciescat) June 28, 2026

El animal se encontraba flotando a unos 20 metros de la arena. El aviso lo dio a primera hora de la mañana una persona que navegaba por la zona, quien observó cómo el cuerpo de la ballena era arrastrado por la corriente hacia el arenal.

A raíz de este hallazgo, efectivos de Protección Civil han izado la bandera roja y han prohibido el baño en esa playa mientras se organizan las tareas para retirar e incinerar al animal. El cetáceo mide unos 10 metros de longitud, según publican medios locales.

Aunque suelen moverse en mar abierto, no es raro que barcos pesqueros o recreativos avisten cetáceos en esta zona de la Costa Dorada, puesto que forma parte de su ruta migratoria primaveral y veraniega.