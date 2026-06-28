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Una ballena de 10 metros aparece muerta en la costa de Tarragona

Protección Civil decreta la bandera roja en Vandellós al localizar el cuerpo de un gran cetáceo flotando a escasos metros de la arena.

Libertad Digital
Protección Civil decreta la bandera roja en Vandellós al localizar el cuerpo de un gran cetáceo flotando a escasos metros de la arena.
Playa de La Almadrava, en la provincia de Tarragona. | Flickr/CC/candi...

El cuerpo de una ballena muerta ha sido hallado este domingo en aguas de la playa de La Almadraba, en Vandellós y Hospitalet del Infante, en la provincia de Tarragona, según ha informado la Policía Local de la localidad.

El animal se encontraba flotando a unos 20 metros de la arena. El aviso lo dio a primera hora de la mañana una persona que navegaba por la zona, quien observó cómo el cuerpo de la ballena era arrastrado por la corriente hacia el arenal.

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A raíz de este hallazgo, efectivos de Protección Civil han izado la bandera roja y han prohibido el baño en esa playa mientras se organizan las tareas para retirar e incinerar al animal. El cetáceo mide unos 10 metros de longitud, según publican medios locales.

Aunque suelen moverse en mar abierto, no es raro que barcos pesqueros o recreativos avisten cetáceos en esta zona de la Costa Dorada, puesto que forma parte de su ruta migratoria primaveral y veraniega.

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