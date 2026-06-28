Se cumple un mes desde la detención de Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, mientras la investigación sobre la muerte de Isak Andic continúa sumando diligencias, informes y testimonios. La causa, que trata de esclarecer si el fallecimiento del empresario en Montserrat fue un accidente o un homicidio, entra ahora en una fase clave marcada por nuevas pruebas periciales y declaraciones judiciales.

Durante los últimos días se han conocido importantes novedades. Una de las más relevantes ha sido la difusión de la llamada que Jonathan Andic realizó a emergencias apenas unos minutos después de que su padre se precipitara por un desnivel de unos 100 metros el 14 de diciembre de 2024. En el audio se escucha al hijo del empresario visiblemente alterado, pidiendo ayuda para rescatar a su progenitor.

La grabación se ha convertido en uno de los pilares de la estrategia de la defensa, encabezada por el abogado Cristóbal Martell, que pretende demostrar que la reacción de Jonathan fue compatible con la de una persona que acaba de presenciar un accidente y no con la de alguien que intenta ocultar un crimen.

Sin embargo, la investigación sigue avanzando en dirección contraria. Los Mossos d'Esquadra han analizado en profundidad el teléfono móvil de Isak Andic y sostienen que el empresario estaba detenido en el momento de la caída. La defensa, por su parte, asegura que los registros reflejan dos pasos previos que podrían encajar con una caída accidental y acusa a los investigadores de haber restado importancia a esos datos.

La jueza instructora también ha ordenado nuevas diligencias. Entre ellas, una reconstrucción pericial de la caída que será realizada conjuntamente por Policía Científica, forenses y especialistas en inspección ocular. Además, ha solicitado el historial médico completo de Isak Andic para determinar si sus problemas físicos pudieron influir en el desenlace de aquella excursión.

A ello se suman nuevas declaraciones testificales previstas para los próximos días. Comparecerán las hermanas de Jonathan Andic, la viuda de Isak Andic, el consejero delegado de Mango, varios agentes de los Mossos y una figura que ha despertado especial interés: la psicoterapeuta que durante años trató a distintos miembros de la familia.

La importancia de la terapeuta familiar

Durante su intervención en el programa de esRadio En Casa de Herrero, Alfonso Egea ha explicado que la magistrada intenta averiguar hasta qué punto una tercera persona pudo influir en los acontecimientos investigados.

"La jueza detecta que hay una tercera persona que puede haber influido en los hechos. No entra a mojarse qué ha hecho, qué ha dejado de hacer, qué tipo de relación personal pudiera tener o profesional con el investigado o con la víctima", ha señalado Alfonso Egea.

El periodista ha recordado que en la causa figuran diversos escritos atribuidos a Jonathan Andic con reflexiones sobre la muerte, el odio o la relación con su padre: "Hay una serie de pasajes intervenidos a Jonathan Andic, al hijo del fundador de Mango, que son una especie de reflexiones personales bastante tenebrosas, hablando de la vida, de la muerte, del odio y de la relación paternofilial".

Según Egea, la jueza pretende conocer el origen de esos textos y el papel que pudo desempeñar la terapeuta en ellos: "Quiere averiguar, salvando lo que el secreto profesional permita a esa terapeuta, de qué iban esas conversaciones y por qué acababan plasmadas en un papel y por qué eran tan poco halagüeñas y tan tenebrosas, tan oscuras".

La llamada al 112 y la estrategia de la defensa

Uno de los aspectos más debatidos de la investigación es el valor probatorio de la llamada a Emergencias realizada por Jonathan Andic.

Para Egea, el contenido emocional del audio no permite extraer conclusiones definitivas sobre lo ocurrido. "Yo estoy totalmente convencido de que Jonathan Andic hiciera lo que hiciera un segundo antes, estaba afectado. Es imposible que no estés afectado bien ante la muerte accidental de tu padre cayéndose desde un barranco a tu lado, bien después de haber empujado a tu padre para que se muera", ha asegurado Egea.

Además, el periodista considera que la defensa está utilizando una estrategia habitual en este tipo de procedimientos: "Cuando la defensa de un investigado, en un caso tan difuso y tan complicado de investigar, tiene en su poder a su cliente llorando como una magdalena, está en la obligación de hacer pública esa llamada".

Y ha añadido: "La emoción no me dice nada. Porque este partido ya lo he visto en otros homicidios".

A juicio de Alfonso Egea, existe además un detalle que sigue llamando poderosamente la atención de los investigadores: la primera llamada de Jonathan Andic no fue a Emergencias, sino a la pareja de su padre. "¿Por qué llamó primero a la viuda de su padre antes de llamar a emergencias?", se ha preguntado el periodista.

Aunque ha matizado que ese hecho, por sí solo, no demuestra ninguna responsabilidad penal.

Los escritos que preocupan a la juez

Entre los elementos que más inquietan a la magistrada figuran varias anotaciones personales incorporadas al procedimiento. Algunas contienen frases relacionadas con la muerte o con la búsqueda de una "solución definitiva".

Egea cree que esos documentos pueden tener un peso importante si el caso termina llegando a juicio: "La defensa es totalmente consciente de que ese tipo de escritos, que un señor investigado por homicidio escriba de su puño letra, 'no me extraña que pensaras que pudiera matarte', es un obstáculo insalvable en cualquier juicio, y más con un jurado", ha señalado Alfonso Egea.

No obstante, también ha admitido que será necesario contextualizar esos textos dentro del tratamiento psicológico que seguía Jonathan Andic.

La batalla por los informes técnicos

Otro de los frentes abiertos es la disputa sobre los datos extraídos de los teléfonos móviles.

La defensa sostiene que los investigadores ignoraron información relevante para apuntalar la hipótesis del homicidio. Alfonso Egea rechaza esa interpretación. "Tenemos a un abogado que está acusando de prevaricadores a investigadores de homicidios. Dice que la policía ha ocultado de forma deliberada 39 pasos de la secuencia previa a la muerte de Isak Andic", ha señalado Alfonso Egea. Y ha añadido: "Es una auténtica barbaridad".

Según ha explicado, los especialistas trabajan con enormes cantidades de información bruta y seleccionan aquellos elementos que consideran relevantes para sus conclusiones: "Yo hago lo que llevo haciendo los últimos 20 años de carrera, cojo datos brutos, selecciono los datos netos y le doy a su señoría un informe con lo que considero importante".

La secretaria personal, una testigo clave

Entre todas las declaraciones pendientes, Egea destaca una por encima del resto: la de la secretaria personal de Isak Andic: "La secretaria personal de un hombre como el fundador de Mango, y que ha estado junto a él tantísimos años, es lo más parecido que se me ocurre al secreto de confesión".

Para el periodista, esa testigo puede aportar información esencial sobre la relación real entre padre e hijo en los meses previos a la tragedia. "Creo que ahí es donde la jueza va a encontrar el mapa que ella está buscando", ha asegurado Alfonso Egea.

Mientras tanto, la investigación continúa. Un mes después de la detención de Jonathan Andic, la causa sigue moviéndose entre informes y contrainformes, indicios y contraindicios, en busca de una respuesta definitiva a la gran pregunta del caso: si Isak Andic murió por un accidente en la montaña o si alguien provocó su caída.