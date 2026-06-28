Detienen a los padres de un bebé de 3 meses muerto por presuntos malos tratos en Sabadell

El trágico suceso ha conmocionado a la localidad barcelonesa. Los Mossos d'Esquadra han procedido a la detención de los progenitores de un bebé de apenas tres meses de edad, que ha perdido la vida tras varios días ingresado en el Hospital Parc Taulí de Sabadell. Las primeras evidencias médicas apuntan a que el menor fue víctima de graves episodios de violencia.

Los hechos se remontan al pasado miércoles, cuando los servicios de emergencia recibieron un aviso desesperado desde el domicilio familiar. Hasta el lugar se desplazaron rápidamente efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), quienes encontraron al lactante en una situación crítica. Tras practicarle maniobras de reanimación en la propia vivienda, los sanitarios lograron estabilizarlo momentáneamente para proceder a su traslado urgente al centro hospitalario de la ciudad.

A pesar de los esfuerzos de los facultativos de la unidad de cuidados intensivos pediátricos, el menor no pudo superar la gravedad de las lesiones que presentaba y falleció finalmente el viernes. Fue el propio equipo médico del Hospital quien, al observar contusiones y signos físicos del todo incompatibles con un incidente fortuito, activó de forma inmediata el protocolo por maltrato infantil, poniendo los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales y policiales.

El Departamento de Salud de la Generalitat ha confirmado de manera oficial el trágico desenlace, ratificando que la investigación médica señala hacia un presunto homicidio derivado de abusos. Tras recibir el informe clínico preliminar, los agentes de la Policía autonómica procedieron al arresto de la pareja por su vinculación directa con este dramático final.

A lo largo de la jornada de este domingo, los detenidos han sido puestos a disposición judicial. Tras evaluar los indicios recabados por los investigadores, el magistrado correspondiente ha decretado el ingreso en prisión provisional para ambos encausados. La causa permanece actualmente bajo estricto secreto de sumario para proteger las pesquisas iniciales y determinar el grado de implicación exacto de cada uno de los responsables.