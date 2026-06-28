Detenidos por la venta ilegal de más de cien corderos en la Cañada Real durante la Fiesta del Cordero

Una operación conjunta ha destapado en plena celebración de la Fiesta del Cordero un intento de venta ilegal de ganado en la Cañada Real, donde más de un centenar de animales iban a ser comercializados sin garantías sanitarias ni documentación válida.

Agentes de la Guardia Civil, en colaboración con la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid y la Policía Municipal, han detenido a tres personas implicadas en estos hechos ocurridos el pasado 27 de mayo. Los arrestados son el propietario de los corderos, el transportista y el destinatario del ganado.

Según ha informado La Benemérita, los investigados están acusados de un presunto delito de falsedad documental, ya que trataron de respaldar la operación con certificados manipulados. El destino previsto de los animales era un matadero en Zaragoza, aunque finalmente nunca llegaron a su destino.

Ante la situación, el Servicio de Ganadería de la Comunidad de Madrid solicitó la intervención urgente del Seprona, que llevó a cabo una inspección completa. En ella se constató que los 119 corderos, de aproximadamente cuatro meses, no contaban con crotales identificativos y que habían sido transportados desde Guadalajara con irregularidades y documentación falsa.

Como medida preventiva, y ante la falta de garantías sanitarias, la Comunidad de Madrid ordenó el sacrificio de todos los animales intervenidos para evitar posibles riesgos de propagación de enfermedades contagiosas.