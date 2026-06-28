Un muerto y dos heridos tras ser arrollados por un camión de basura sin frenos en Pamplona

Un trágico suceso ha conmocionado este domingo a los vecinos y visitantes de la capital navarra. Una persona ha perdido la vida y otras dos han resultado heridas de diversa consideración al ser atropelladas por un vehículo pesado de limpieza. El siniestro se ha producido concretamente en la céntrica calle Navarrería, situada en el corazón del Casco Antiguo, una zona habitualmente muy transitada por peatones, especialmente durante los fines de semana.

Según las primeras informaciones facilitadas por las fuerzas de seguridad, el origen del fatal desenlace ha sido una avería en el sistema de frenado del camión de la basura. La pérdida de control del vehículo impidió al conductor evitar el impacto contra los viandantes que se encontraban en la vía en ese preciso instante. La Policía Municipal de Pamplona, cuerpo que ha asumido la investigación del suceso, ha subrayado de manera tajante desde el primer momento que se ha tratado de un desgraciado accidente, descartando así cualquier tipo de intencionalidad o móvil ajeno al fallo mecánico.

Tras producirse el atropello, los servicios de emergencia se han desplazado de inmediato al lugar de los hechos. Las dos personas que han resultado heridas han sido estabilizadas y trasladadas de urgencia al hospital más cercano para recibir la atención médica pertinente. Hasta el momento, las autoridades sanitarias no han facilitado un parte médico detallado sobre la gravedad o evolución del estado de salud de estos dos afectados.

El dispositivo de emergencia ha requerido una rápida coordinación entre distintos cuerpos policiales e instituciones sanitarias. En este sentido, la Policía Foral ha colaborado activamente en el operativo desplegado en el centro de la ciudad. Los agentes autonómicos se han encargado de la crucial labor de asegurar el perímetro y señalizar el paso para garantizar que las ambulancias pudieran acceder y salir del estrecho entramado urbano del Casco Antiguo con la máxima celeridad posible.

Este tipo de incidentes pone de relieve los retos que supone la circulación de vehículos pesados encargados de los servicios municipales en los cascos históricos de las ciudades. A pesar de que los camiones de recogida de residuos están sometidos a estrictos controles de mantenimiento, los fallos mecánicos imprevisibles, como la pérdida súbita de los frenos, pueden derivar en consecuencias fatales al desarrollarse en calles estrechas y con alta densidad peatonal. Las autoridades locales continuarán recabando pruebas y testimonios para completar el atestado y esclarecer todos los detalles que han rodeado a este luctuoso percance.