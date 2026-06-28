¿Una mano negra ha impedido que se resuelva el crimen de Déborah Fernández desde 2002?

Déborah Fernández desapareció la tarde del 30 de abril de 2002 después de salir a correr con una prima por la playa de Samil en Vigo. El cuerpo de la joven, una estudiante de diseño de 21 años, fue encontrado diez días más tarde en una cuneta del término municipal de El Rosal, a unos 40 kilómetros de distancia del lugar en el que se le perdió la pista.

El cadáver parecía haber sido colocado cuidadosamente, según ha transmitido el equipo legal de la familia de la chica a Libertad Digital. Estaba desnudo, pero unas hojas –estratégicamente dispuestas– tapaban sus partes íntimas. Además, la zona había sido rastreada con anterioridad y no se halló nada que pudiera indicar que Déborah hubiera estado allí.

Uno de los aspectos más llamativos de la escena es que junto a su cuerpo había un preservativo usado que –después se pudo comprobar– no contenía ADN de la víctima. Tampoco de nadie que hubiera estado relacionado con ella. Como ocurrió con el semen que se encontró en el interior de la chica, que alguien podría haber introducido en su vagina post mortem, pertenecía a un desconocido.

Los actuales abogados de la familia de Déborah, que cogieron el caso en 2019, están convencidos de que la escena fue fabricada ex profeso para exculpar al responsable del crimen. Y, visto lo visto, la persona o personas que estén detrás de los hechos han conseguido su objetivo hasta el momento. Pasados casi 25 años, no se sabe quién ni dónde se perpetró el asesinato de la joven.

Entretanto, el letrado Ramón Amoedo denuncia en Libertad Digital las decenas de negligencias que la Policía habría cometido a lo largo de los años, así como las actuaciones que debieron realizar –especialmente en los primeros momentos tras el hallazgo del cadáver– para llegar hasta los responsables del crimen y el porqué de que la investigación no avanzara como debiera.