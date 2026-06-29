El Papa expulsa a un cura de Alicante por su "reiterado rechazo de reconocimiento"

El papa León XIV decretó el pasado 30 de abril la expulsión del estado clerical del cura alicantino Francisco José Vegara Cerezo "ante su reiterado rechazo de reconocimiento y sujeción al papa Francisco", ya fallecido, "y ahora hacia" el actual pontífice, "postura manifestada de manera pública y notoria a través de diversos medios de comunicación".

Así ha informado la Diócesis de Orihuela-Alicante en un comunicado publicado este lunes en su web, en el que se señala que el decreto fue comunicado a Vegara Cerezo el pasado día 20.

De este modo, entre otros, "pierde los derechos propios del estado clerical, queda dispensado de la ley del celibato, no está sujeto a las demás obligaciones relacionadas con el estado clerical y tiene prohibido ejercer el ministerio sagrado", salvo en los casos previstos en los cánones 976 y 986 del Código de Derecho Canónico, indica la nota de prensa.

En febrero de 2024, el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, apartó de cualquier oficio o cargo en la diócesis a este cura, quien acusó al pontífice Francisco de "ser falso papa". En un manifiesto hecho público en las redes sociales, sostuvo que el papa Francisco había sido elegido de manera inválida y consideró "herético, aberrante y escandaloso" el carácter de su magisterio.

El comunicado indica que "desde 2023 se ha mantenido un diálogo con Francisco José Vegara Cerezo, tanto el obispo de la Diócesis, José Ignacio Munilla, como otros sacerdotes por él designados, ante su reiterado rechazo de reconocimiento y sujeción al papa Francisco, y ahora hacia el papa León XIV".

Señala que en "febrero de 2024, en el marco de la investigación, se le apartó de cualquier oficio o cargo en la Diócesis y se le amonestó (05.02.2024 y 05.04.2025) para que cesara en su postura y obedeciera a las medidas cautelares decretadas".

"Valorando sus circunstancias personales, el 8 de septiembre de 2025 el obispo diocesano declara, por medio de un decreto, que este se encontraba impedido para ejercer el ministerio, prohibiéndole al mismo tiempo sus manifestaciones en medios de comunicación. Este decreto fue recurrido por Vegara Cerezo al Dicasterio del Clero", expone el comunicado.

"Además de lo anterior, tras conocer un artículo publicado por Francisco Vegara Cerezo, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe intimó a este sacerdote a pronunciarse y a retractarse -en su caso- del delito contra la fe 'sub facti specie' de cisma", dice la nota de prensa.

Según el comunicado, "al no responder satisfactoriamente a este requerimiento, tras los trámites preliminares, el santo padre decretó el 30 de abril la expulsión del estado clerical, de conformidad con el artículo 26 de las Normas sobre los delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe".