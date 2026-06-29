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Mundial de Fútbol 2026

Un muerto y un herido grave en un tiroteo en una 'fan zone' del Mundial

Las autoridades han acordonado el área recreativa tras el suceso, que ya se investiga como un caso de homicidio, y han recomendado evitar la zona.

Las autoridades han acordonado el área recreativa tras el suceso, que ya se investiga como un caso de homicidio, y han recomendado evitar la zona.
Imagen de archivo de agentes de policía en San Diego. | Europa Press

Una persona ha fallecido y otra ha resultado gravemente herida en un tiroteo en un centro de ocio de San José –California–, donde se alberga una fan zone para la retransmisión de los partidos del Mundial 2026. Según ha informado la Policía, el incidente se está investigando como un homicidio y varias calles aledañas están cerradas en el área. Asimismo, se ha recomendado evitar la zona.

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En el momento del suceso no se estaba emitiendo ningún partido del torneo, puesto que el único partido de la jornada –Sudáfrica-Canadá– había terminado alrededor de las 14:00 hora local. Hasta el momento, el área de la bahía ha albergado cinco partidos del Mundial 2026, el último de ellos un encuentro de eliminación directa disputado el miércoles entre Bosnia y Estados Unidos.

Desde el Departamento de Policía de San José se informó de que la segunda víctima fue trasladada al hospital local con "lesiones que ponen en peligro su vida". Por el momento no se conocen más detalles y se emitirá un comunicado de prensa en las próximas horas para dar más detalles de lo sucedido en el área de N Market St y W Santa Clara St.

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