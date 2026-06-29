Un muerto y un herido grave en un tiroteo en una 'fan zone' del Mundial

Una persona ha fallecido y otra ha resultado gravemente herida en un tiroteo en un centro de ocio de San José –California–, donde se alberga una fan zone para la retransmisión de los partidos del Mundial 2026. Según ha informado la Policía, el incidente se está investigando como un homicidio y varias calles aledañas están cerradas en el área. Asimismo, se ha recomendado evitar la zona.

En el momento del suceso no se estaba emitiendo ningún partido del torneo, puesto que el único partido de la jornada –Sudáfrica-Canadá– había terminado alrededor de las 14:00 hora local. Hasta el momento, el área de la bahía ha albergado cinco partidos del Mundial 2026, el último de ellos un encuentro de eliminación directa disputado el miércoles entre Bosnia y Estados Unidos.

Units are currently investigating a shooting in the area of N Market St and W Santa Clara St. One victim was pronounced deceased on scene. The second victim was transported to a local hospital with life threatening injuries. This incident is being investigated as a homicide.… pic.twitter.com/xxn37IC4N1 — San José Police Media Relations (@SJPD_PIO) June 29, 2026

Desde el Departamento de Policía de San José se informó de que la segunda víctima fue trasladada al hospital local con "lesiones que ponen en peligro su vida". Por el momento no se conocen más detalles y se emitirá un comunicado de prensa en las próximas horas para dar más detalles de lo sucedido en el área de N Market St y W Santa Clara St.