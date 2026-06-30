Hallan un cadáver en un aparcamiento de Tudela: investigan un posible atropello

La Policía Foral investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver ha sido hallado esta madrugada en un aparcamiento público de Tudela (Navarra), en la avenida de Zaragoza, a la salida hacia Fontellas.

Según ha informado la Policía Foral y recoge Europa Press, el cuerpo ha sido localizado en torno a las 6:30 horas. El fallecido es un varón de mediana edad, todavía sin identificar, y se trataría de una persona sin hogar.

El Grupo de Atestados de la Comisaría de Tudela se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte y reconstruir qué ocurrió en el aparcamiento donde fue hallado el cuerpo.

Hipótesis principal

Entre las principales líneas de investigación figura la posibilidad de que el hombre hubiera sido atropellado por un camión. Los agentes no descartan que el conductor del vehículo pesado no advirtiera el impacto y abandonara la zona sin ser consciente de lo sucedido.

Por el momento, esta hipótesis no ha sido confirmada y las diligencias continúan abiertas mientras los investigadores tratan de esclarecer con exactitud las circunstancias del fallecimiento.

La Policía Foral mantiene en estos momentos varias líneas de trabajo. Por un lado, los agentes continúan con las labores para identificar a la víctima. Además, las pesquisas también se centran en localizar el vehículo presuntamente implicado en el suceso para determinar si la muerte se produjo como consecuencia de un accidente de tráfico.