Los excursionistas que hallaron a Jonathan Andic lo vieron "bloqueado y en estado de shock"

La investigación judicial por la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, entra este martes en una fase clave con el inicio de la declaración de los testigos ante el Juzgado de Instrucción nº 5 de Martorell. El objetivo es tratar de esclarecer las circunstancias del fallecimiento del empresario, que murió el 14 de diciembre de 2024 tras precipitarse por un barranco de más de 100 metros en la zona de las Cuevas del Salnitre, en Collbató, dentro del macizo de Montserrat, mientras hacía senderismo junto a su hijo.

El avance de la causa llega semanas después de la detención de Jonathan Andic, arrestado el pasado 19 de mayo por su presunta vinculación con la muerte de su padre. Tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad con cargos y figura, por el momento, como único investigado por un presunto delito de homicidio.

Según ha informado Europa Press, las declaraciones han arrancado hacia las 10:08 horas en los juzgados de Martorell. Los primeros en comparecer han sido los dos excursionistas que auxiliaron a Jonathan tras la caída mortal de su padre, unos testimonios especialmente relevantes por tratarse de las primeras personas que estuvieron con él tras el suceso.

Los primeros testigos

Ambos montañeros han asegurado ante la jueza que encontraron a Jonathan Andic "bloqueado, afectado y en estado de shock" poco después de iniciar su ruta por Montserrat. Según fuentes judiciales, también explicaron que le oyeron relatar a los servicios de emergencia que caminaba por delante de su padre cuando escuchó un ruido de piedras.

Uno de los excursionistas llegó incluso a intervenir en la llamada al 112 para facilitar las coordenadas exactas del lugar. Posteriormente, acompañó a Jonathan hasta la zona del aparcamiento, situada a unos quince minutos a pie, donde ya fue atendido por los Bomberos.

La defensa de Jonathan Andic había denunciado públicamente que los Mossos d'Esquadra excluyeron inicialmente a estos dos montañeros de la investigación, pese a que uno de ellos llegó incluso a intervenir en la llamada al 112 en la que el primogénito, desolado y llorando, pedía ayuda.

Según esa misma versión, ambos excursionistas impidieron a Jonathan acercarse al borde del precipicio para recuperar el chaleco que su padre llevaba en la mano y que quedó tirado junto a la zona de la caída, al considerar que hacerlo suponía un riesgo.

Los dos excursionistas, que realizaban esa ruta hacia las Cuevas del Salnitre una vez al año, han explicado además que, aunque no consideran que se trate de un camino especialmente peligroso, en el punto exacto de la caída, si alguien "pierde la línea" y se precipita, no existe ningún lugar al que agarrarse.

Una de las comparecencias más relevantes de la jornada es también la de Julia Lüderwaldt, terapeuta de la familia Andic. Su testimonio ha despertado una especial expectación después de que la jueza pidiera investigar si en la muerte del empresario pudo existir influencia de terceras personas, en concreto de la psicoterapeuta familiar.

Mensajes bajo la lupa

La jueza sostiene que Jonathan aseguró mantener una relación "sin desavenencias" con su padre. Sin embargo, del análisis de los mensajes de WhatsApp incorporados a la causa se desprendería un escenario distinto. Según la investigación, la relación entre ambos atravesaba tensiones, hasta el punto de que Jonathan habría solicitado una herencia en vida a su padre, una petición que Isak Andic habría aceptado para preservar el vínculo familiar.

Entre los mensajes analizados por los investigadores figura uno especialmente llamativo, al que ha tenido acceso EFE, en el que Jonathan recordaba discusiones con su padre y afirmaba: "No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte". La defensa sostiene que se trata de una expresión metafórica habitual en el contexto de terapias psicoanalíticas.

Además de los dos excursionistas y de la terapeuta, este martes también están citadas como testigos la hermana de la psicoterapeuta y Estefanía Knuth, pareja de Isak Andic, a quien Jonathan llamó en primer lugar tras la caída mortal de su padre.

Próximas declaraciones

La ronda de declaraciones forma parte de la batería de diligencias solicitadas por la fiscal Teresa Yoldi, cuya petición fue aceptada por la instructora. Entre los testigos citados figuran también las dos hijas del empresario, Judith y Sarah Andic, que está previsto que comparezcan este viernes 3 de julio, así como el consejero delegado de Mango, Toni Ruiz.

A las puertas de los juzgados, Cristóbal Martell, abogado de Jonathan Andic, ha evitado hacer valoraciones sobre el estado de su cliente y se ha limitado a señalar que "la investigación sigue en su curso, nada más". Por su parte, la terapeuta ha optado por guardar silencio a su llegada a Martorell.