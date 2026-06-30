Operación Kamehouse: caen dos individuos por corrupción de menores en Castellón y Valencia

La Guardia Civil ha procedido a la detención de dos individuos en los municipios de Vall d'Uixó y Llíria por su presunta implicación en delitos relativos a la prostitución, la explotación sexual y la corrupción de menores. El operativo ha permitido intervenir una ingente cantidad de material ilícito en la zona de Levante.

La denominada operación Kamehouse fue puesta en marcha a principios del presente año por el Equipo de Policía Judicial de Burriana. El origen de las pesquisas se remonta al análisis forense exhaustivo de un dispositivo informático que había sido confiscado durante el transcurso de una intervención policial anterior.

Gracias a las labores de rastreo, los investigadores lograron detectar diversas conversaciones mantenidas a través de plataformas digitales. En estos foros de Internet, los implicados se dedicaban a intercambiar activamente contenido de índole pedófila, tratando de ocultar su rastro en la red para evadir la acción de la justicia.

Información eliminada

El trabajo técnico sobre el material informático incautado fue clave para el avance del caso. Los especialistas consiguieron recuperar información que había sido eliminada previamente por los sospechosos en un intento de borrar pruebas. Este minucioso escrutinio permitió la identificación del principal investigado y, posteriormente, la localización de un segundo implicado radicado en la provincia valenciana.

Los agentes desplegaron un dispositivo para efectuar dos registros domiciliarios de forma simultánea. En las viviendas inspeccionadas se materializaron las detenciones de los dos acusados y se aseguró la zona para la recopilación de pruebas concluyentes.

Durante estas entradas se incautó diverso material tecnológico, incluyendo teléfonos móviles, ordenadores personales, memorias USB y otros soportes de almacenamiento digital. Una vez volcados los datos, el recuento arrojó la cifra de más de diez mil documentos multimedia con contenido explícito de abusos a menores.

Según ha detallado la Benemérita a través de un comunicado oficial, una parte significativa del material incautado muestra escenas de extrema violencia y severas vejaciones cometidas sobre menores de muy corta edad, incluyendo bebés.

En el operativo han colaborado activamente distintas unidades del cuerpo, como la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Castellón y expertos en ciberdelincuencia. Tanto las diligencias practicadas como los arrestados y los dispositivos intervenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Nules, que será el encargado de dirigir la instrucción de la causa.