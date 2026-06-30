Piden 24 años de cárcel a un hombre por abusar de dos niñas a las que cuidaba en Cantabria

La Fiscalía de Cantabria solicita 24 años de prisión para un hombre acusado de abusar sexualmente de manera continuada de dos niñas durante un periodo de dos años, cuando las menores tenían tres y seis años, respectivamente. El juicio se celebrará este miércoles en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

Según el escrito del Ministerio Público, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2014, aunque las denuncias no se presentaron hasta 2024. La madre de las menores interpuso la primera denuncia ese año y, meses después, también lo hizo la hija mayor, una vez alcanzada la mayoría de edad.

La Fiscalía explica que los padres de las menores trabajaban como cocineros en un restaurante en el que el acusado realizaba labores de limpieza. De acuerdo con el relato del Ministerio Público, la relación de confianza entre ambas partes llevó al procesado a ofrecerse para cuidar de las niñas cuando sus padres trabajaban y no tenían con quién dejarlas. La acusación sostiene que fue durante esos períodos cuando, presuntamente, abusó de ambas menores. Según el escrito de acusación, el procesado habría realizado de forma habitual tocamientos a las niñas y las habría obligado a tocarle los genitales y masturbarle.

Las penas

Por estos hechos, que califica como dos delitos continuados de abuso sexual a menores y un delito de abuso sexual con penetración hacia una de ellas, la Fiscalía solicita 24 años de prisión; 20 años de alejamiento e incomunicación respecto de una de las chicas y siete años respecto de la otra; 24 años de libertad vigilada y 24 años de inhabilitación para cualquier actividad que conlleve contacto con menores. En concepto de responsabilidad civil, pide la Fiscalía que el acusado indemnice con 10.000 euros a cada una de las víctimas por los daños psicológicos y morales causados.

Por su parte, la acusación coincide con el Ministerio Público en las penas de prisión, pero pide que las penas de alejamiento e incomunicación respecto de las chicas sean más elevadas: 28 años respecto de una de ellas y 11 años respecto de la otra. También solicita mayores indemnizaciones: 30.000 para la primera y 20.000 euros para la segunda.