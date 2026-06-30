Un juez envía a juicio a Ferland Mendy por el ataque de sus perros a un menor

Un juez de Alcobendas ha acordado la apertura de juicio oral contra el futbolista del Real Madrid Ferland Mendy por un presunto delito de lesiones, tras un incidente en el que uno de sus perros mordió a un menor de 17 años y a otros dos animales, uno de los cuales tuvo que ser sacrificado debido a la gravedad de las heridas.

En un auto fechado en enero de 2026, el magistrado establece una fianza de 7.410 euros y remite el caso al Juzgado de lo Penal de Madrid para su enjuiciamiento. Por el momento, no consta fecha para la celebración de la vista oral.

La Fiscalía solicita para el jugador una multa de 1.200 euros y una indemnización de 5.700 euros por los daños personales y veterinarios, mientras que la acusación particular reclama seis meses de prisión y una multa de 22.500 euros por daños físicos y morales.

El origen de los hechos

Los hechos se remontan al 4 de enero de 2023, cuando uno de los perros del futbolista, de raza kangal turco, se habría escapado de la finca donde residía tras no quedar correctamente asegurada la puerta de acceso, según el escrito de la Fiscalía. El animal salió a la vía pública y atacó a otros perros que paseaban con sus dueñas en una urbanización cercana.

Según el relato del Ministerio Público, un joven de 17 años presenció la agresión y acudió en ayuda de una de las propietarias. En ese momento, el animal también le mordió en la pierna izquierda, causándole lesiones.

El menor sufrió heridas que requirieron atención médica y tratamiento quirúrgico, con un periodo de curación de unos 30 días, además de cicatrices posteriores. Uno de los perros atacados sufrió lesiones graves en el lomo que obligaron a su sacrificio tras la asistencia veterinaria. Otro de los animales resultó herido en cuello y pecho, además de daños en un colmillo que requirieron cirugía.

Cuestiones de custodia y declaraciones

La Fiscalía sostiene que el acusado no adoptó las medidas necesarias de custodia y vigilancia del animal, lo que permitió su salida del recinto y posterior presencia sin control en la vía pública. El escrito también señala que los perros implicados no disponían de microchip, no contaban con seguro de responsabilidad civil obligatorio ni estaban vacunados contra la rabia.

El juez ha admitido la declaración de Mendy como investigado, que deberá comparecer con intérprete de francés. También están previstas las testificales del menor herido, familiares, las propietarias de los animales afectados y agentes de la Policía Local de Alcobendas.