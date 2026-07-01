Aparece el Sorolla robado en Sevilla: "Lo cogí porque me gustó mucho el marco"

El cuadro del pintor Joaquín Sorolla que desapareció el pasado sábado en el centro de Sevilla ha sido recuperado después de que el hombre que lo había sustraído se presentara ante la Policía Nacional al conocer la denuncia que había interpuesto la familia y alegara que desconocía que se trataba de una obra del pintor valenciano.

"Lo cogí porque me gustó mucho el marco, no por la pintura. Cogí el cuadro y lo subí a mi habitación", ha afirmado el individuo que se llevó la obra. Según las declaraciones que ha dado en Radio Sevilla, su nombre es Andrés, un murciano que pasaba unos días de vacaciones en la ciudad hispalense cuando se topó con el lienzo.

Es más, ha contado que fue capaz de identificar la obra gracias a una aplicación de inteligencia artificial que tenía en su teléfono. "Utilicé la IA de mi móvil para identificar el cuadro y entonces dije: '¡coño, si este cuadro es bueno!'". Una vez supo la noticia de la denuncia que había interpuesto la familia, llamó a la Policía para devolver la pieza. "Entonces, llamé a la Policía para decir que el cuadro lo tenía yo", ha explicado.

El robo del cuadro se produjo el pasado sábado cuando la familia propietaria lo dejó en la puerta de un garaje. Según las fuentes del caso, los propietarios se disponían a irse de vacaciones y pretendían llevarse consigo la pieza. Sin embargo, tras dejar la pintura apoyada en la acera para cargar el vehículo, salieron sin esta. Después de unos minutos, un hombre se la llevó.