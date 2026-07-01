Detenida la pareja de la mujer hallada muerta en un pozo de Rincón de la Victoria

La pareja de la mujer que ha sido hallada muerta en un pozo en Rincón de la Victoria (Málaga) es uno de los tres detenidos por su presunta relación con los hechos, han informado fuentes cercanas al caso.

Además, la Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno en Málaga ha informado de que está recabando datos por presunta violencia machista en este asesinato.

La mujer, de nacionalidad española y nacida en la década de los 90, ha sido hallada muerta en un pozo cercano al Arroyo Cuevas, en los alrededores de un carril que discurre entre cultivos y cortijos, cercano a la salida 968 de la autovía A-7 en sentido Almería.

Se está investigando si la mujer fallecida guarda relación con una desaparición registrada en abril, han indicado las fuentes.

La investigación ha sido conjunta por parte de Policía Nacional y Guardia Civil. El juez ha decretado el secreto de las actuaciones.

La Guardia Civil, que es la competente en la zona donde estaba el pozo, ha sido la encargada del rescate del cuerpo. Hasta el lugar se desplazó una comitiva judicial, entre ellos un médico forense, para el levantamiento del cadáver.

El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga, donde se le practicará la autopsia.