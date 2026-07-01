El incendio forestal en Leciñena (Zaragoza) arrasa más de 1.000 hectáreas y obliga a activar a la UME

El incendio forestal declarado en el término municipal de Leciñena -Zaragoza- ha arrasado ya más de 1.000 hectáreas, según la última actualización del operativo de extinción. El fuego, que se inició en torno a las 15:30-15:50 horas del martes 30 de junio en una zona forestal de la Sierra de Alcubierre, ha obligado a activar la Unidad Militar de Emergencias (UME) y a desplegar un amplio dispositivo coordinado entre administraciones.

Aunque en un primer momento se estimó una superficie afectada de unas 500 hectáreas, la evolución del incendio ha sido rápida durante la tarde y la noche.

Evolución rápida del incendio en la Sierra de Alcubierre

Las autoridades del Gobierno de Aragón han informado de que el fuego ha mostrado un comportamiento muy dinámico desde su inicio, impulsado por las condiciones meteorológicas adversas, con altas temperaturas, baja humedad y viento fuerte del cierzo.

La vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, ha señalado desde el Puesto de Mando Avanzado que el incendio se mantiene alejado de los núcleos urbanos, lo que ha permitido evitar, por el momento, evacuaciones o confinamientos. Sin embargo, ha advertido de que el viento está favoreciendo el avance hacia zonas de sierra y masa forestal.

Entre las hipótesis sobre el origen, fuentes del operativo han indicado que podría estar relacionado con una cosechadora, aunque la investigación sigue abierta.

Un despliegue de más de 250 efectivos y medios aéreos

El operativo de extinción moviliza alrededor de 250 efectivos, con participación del Gobierno de Aragón (INFOAR), la Diputación de Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la UME.

Los militares del Cuarto Batallón de Intervención #BIEM4 que trabajan en la extinción del #IFLeciñena #Zaragoza realizan misiones de contención en el flanco derecho y ataque directo a la cabeza del incendio. 🎥👇 pic.twitter.com/xbacLKOrIQ — UME (@UMEgob) July 1, 2026

En el terreno trabajan brigadas helitransportadas de Bailo, Ejea de los Caballeros, Peñalba, Boltaña y Brea, además de cuadrillas terrestres, autobombas y un helicóptero de coordinación. A estos medios se suman aviones anfibios FOCA, helicópteros de refuerzo y unidades de la BRIF de Daroca.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha confirmado que el dispositivo ha sido reforzado de forma continua y que el incendio ha requerido pasar a situación operativa 2, nivel 1, lo que implica la intervención de la UME.

🧑‍🚒🚒 El Gobierno de Aragón trabajará intensamente durante la noche para combatir el incendio forestal en Leciñena. 🔥 El Ejecutivo autonómico, que ha activado la situación operativa 2 ante un fuego que ha arrasado más de mil hectáreas en pocas horas, ha vuelto a convocar al… pic.twitter.com/OPxivK3y2S — Gobierno de Aragón (@GobAragon) June 30, 2026

Condiciones extremas y avance del fuego

Las condiciones meteorológicas han sido determinantes en la evolución del incendio. Las temperaturas han alcanzado los 35 grados, con humedad baja y rachas de viento que han favorecido la propagación rápida del fuego en una zona de pinar, monte bajo y terrenos agrícolas.

Según el operativo, en apenas unas horas se ha producido un salto significativo en la superficie afectada, lo que ha llevado a calificar el incendio como de evolución rápida y compleja, especialmente en los flancos. Durante la noche, los equipos han mantenido el trabajo para frenar el avance del fuego y proteger especialmente las zonas cercanas a la Sierra de Alcubierre y el entorno hacia la provincia de Huesca.

Coordinación institucional y corte de carreteras

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) ha mantenido reuniones de seguimiento continuo con la participación del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, por videoconferencia desde Bruselas.

Las autoridades han insistido en que, aunque no se prevén evacuaciones inmediatas, la situación requiere vigilancia constante debido a la posible reactivación del fuego por las condiciones del viento.

Como medida preventiva, se ha procedido al corte de la carretera A-129 entre Leciñena y Alcubierre, lo que afecta a la movilidad en la zona. También se ha pedido a la población extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios en el entorno afectado.

El operativo ha destacado la colaboración de vecinos y voluntarios de la zona, que han participado en tareas de apoyo logístico y suministro a los equipos desplegados.