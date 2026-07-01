Hallan muerto a un bebé recién nacido en un baño portátil de un festival de música

La Policía del estado de Michigan (EEUU) ha abierto una investigación tras el hallazgo del cadáver de un bebé recién nacido en un baño portátil instalado en el festival de música Electric Forest, celebrado en una zona rural del oeste del estado.

Según han informado las autoridades, el cuerpo fue localizado el domingo por la mañana, coincidiendo con la última jornada del festival, cuando un trabajador de la empresa encargada del mantenimiento de los sanitarios realizaba tareas de mantenimiento rutinarias.

La policía estatal ha precisado que se trata de un recién nacido de menos de 28 días de vida, aunque por el momento no ha trascendido ni la causa de la muerte, ni el sexo del bebé, ni si se ha logrado identificar a sus progenitores o a algún tutor legal. La investigación continúa abierta y los agentes han pedido colaboración ciudadana para esclarecer lo ocurrido.

Hallazgo en la última jornada

El festival, que arrancó el jueves, congrega cada año a decenas de miles de personas atraídas por su programación centrada en música electrónica. Según medios estadounidenses, buena parte de los asistentes acampa en el propio recinto, un complejo turístico de 800 hectáreas situado cerca de las orillas del lago Michigan.

El hallazgo se produjo durante la jornada final del evento, uno de los festivales más populares de la zona. Por el momento, las autoridades no han facilitado más detalles sobre las circunstancias de la muerte del bebé y mantienen abiertas todas las líneas de investigación.

Petición de colaboración

Tras conocerse el suceso, los organizadores del festival compartieron el comunicado de la Policía estatal y trasladaron públicamente su consternación. "Nos duele profundamente tener que compartir esta difícil noticia con ustedes", señalaron.

Asimismo, los responsables del festival respaldaron la petición de las autoridades para recabar información y animaron a los asistentes a "ayudar en todo lo posible" para esclarecer las circunstancias de esta muerte.