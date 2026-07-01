Muere de rabia un niño de 11 años tras ser mordido por un murciélago mientras dormía

Un niño de 11 años murió en Canadá tras contraer la rabia después de haber tenido contacto con un murciélago mientras pasaba unos días en una cabaña del norte de Ontario. El caso, ocurrido en el verano de 2024, ha sido recogido en un artículo publicado este lunes en la revista Canadian Medical Association Journal.

Según detalló el informe, el menor se despertó una noche con un murciélago sobre el rostro, cubriéndole parcialmente la boca. De forma instintiva, se lo quitó de encima de un manotazo. Después, su padre logró atraparlo con una olla de cocina y lo soltó en el exterior de la vivienda. En un primer momento, la familia no apreció señales de alarma.

"El niño no tenía lesiones visibles en la cara y sus padres no consideraron que el murciélago se hubiera comportado erráticamente. Por lo tanto, no buscaron atención médica", recogió textualmente el estudio.

Los síntomas

Diecinueve días después de aquel episodio, el menor comenzó a presentar síntomas graves. Primero sufrió vómitos persistentes, pérdida de sensibilidad en el rostro y una molesta sensación de hormigueo facial. Su estado empeoró rápidamente, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital.

Mientras esperaba ser ingresado, desarrolló un cuadro clínico mucho más severo. Según los médicos, presentó "fiebre (39,1 °C), disfagia, confusión y alucinaciones visuales". Fue entonces cuando los sanitarios, tras reconstruir lo ocurrido con el murciélago, decidieron iniciar un tratamiento de emergencia contra la rabia.

Sin embargo, ya era demasiado tarde. Para entonces, el virus se había extendido de forma irreversible. Pese a más de dos semanas de cuidados intensivos, el estado del menor continuó deteriorándose hasta que finalmente los médicos retiraron las medidas de soporte vital.

Los padres del niño han decidido hacer pública su historia con el objetivo de alertar sobre el riesgo que suponen este tipo de exposiciones, especialmente cuando intervienen murciélagos y no existen heridas evidentes.