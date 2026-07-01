Un hombre relata las torturas del hermano de Antonio Anglés: "Me cortaron y me quemaron con brasas"

La víctima del secuestro ocurrido en noviembre de 2021 en Valencia ha relatado ante la Audiencia Provincial el calvario que sufrió presuntamente a manos de varias personas, entre ellas el hermano de Antonio Anglés, desaparecido y acusado del triple asesinato de las niñas de Alcácer.

Según ha informado Europa Press, el hombre ha narrado con detalle las agresiones y amenazas que sufrió durante su cautiverio. "Me pegaron durante dos horas, me amenazaban con secuestrar a mi mujer y a mi hijo y me quemaron la espalda con unas brasas", ha declarado ante el tribunal.

Por estos hechos hay siete acusados. La Fiscalía solicita para seis de ellos 27 años de prisión por un delito de secuestro con la agravante de alevosía, además de lesiones, amenazas, robo con violencia, daños y pertenencia a grupo criminal. Un séptimo procesado se enfrenta a una pena de un año de cárcel tras admitir que recibió uno de los vehículos utilizados en el secuestro, aunque ha negado que conociera su titularidad o procedencia.

Un plan preparado días antes

De acuerdo con la calificación fiscal, el secuestro no fue improvisado. Según recoge Europa Press, el plan se habría organizado días antes, con el robo y cambio de matrículas de unas furgonetas para ejecutar el secuestro.

También se realizaron varios seguimientos a la víctima y se le colocó una baliza para tenerlo localizado.

Los hechos ocurrieron el 29 de noviembre de 2021, cuando la víctima se dirigía a su chalet en Montserrat, en la provincia de Valencia.

Interceptado en un camino de naranjos

Durante su declaración, el hombre ha explicado que fue interceptado en un camino de naranjos cuando dos furgonetas bloquearon su paso. De ellas bajaron varios individuos con pasamontañas, que le cogieron y empezaron a golpearle.

Tras la emboscada, fue trasladado a una nave o cuadra, donde permaneció retenido, esposado y desnudo mientras era torturado durante dos horas.

"100.000, 150.000 euros... Me iban pidiendo, pegando y amenazando", ha relatado la víctima ante la Audiencia. Durante el cautiverio, los secuestradores le exigieron importantes cantidades de dinero.

Según su testimonio, además de la paliza, le hicieron un corte en una oreja y llegaron a quemarle la espalda con brasas.