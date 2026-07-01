​​​​​​​Una pareja acaba detenida tras escalar a la antena del Empire State para pedirse matrimonio

Dos personas han sido arrestadas este miércoles tras protagonizar un insólito y peligroso incidente en Nueva York. La pareja, que logró sortear los controles de seguridad, escaló hasta la cima de la antena del emblemático Empire State Building, situada a 443,2 metros de altura.

Los individuos, un hombre y una mujer, accedieron a la parte más alta de la estructura completamente vestidos de negro y con los rostros cubiertos por pasamontañas. Una vez allí, procedieron a desplegar una pancarta con un mensaje que decía: "Cuando el poder del amor venza al amor del poder, el mundo conocerá la paz".

Según los vídeos que se han compartido por cientos de usuarios y cadenas de televisión, además de la exhibición del cartel, se puede observar cómo en un momento dado, cuando están en una de las plataformas de mantenimiento del rascacielos, el hombre se arrodilla frente a la mujer y le pide matrimonio.

CNN asegura que ambos han publicado fotos y videos de la hazaña en Instagram, incluida una imagen del anillo de compromiso con la ciudad de fondo.

UPDATE: One of the degenerates on top of the Empire State Building spire just made a MARRIAGE PROPOSAL to the other Their dumbass stunt is putting first responders' lives in danger — not to mention those on the ground All for some performative BS. Lock them up. https://t.co/X7M06IkO7E pic.twitter.com/DWwp0dz5x8 — Nick Sortor (@nicksortor) July 1, 2026

Tras esto, los ya prometidos fueron detenidos sin incidentes y se encuentran bajo custodia, según el Departamento de Policía de Nueva York. Por ahora, no ha quedado claro cómo la pareja logró llegar a la cima de este emblemático rascacielos.